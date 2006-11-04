به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس با بررسي جايگاه تعاونيها در اقتصاد ايران و عوامل موثر بر توانمندسازي آنها، پيشنهادهايي براي اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ارائه داد و افزود: تعريف تعاونيهاي جديد در قالب سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، فرهنگ سازي و ترويج و توسعه بخش تعاوني، اصلاح قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاون مثل قانون بخش تعاون و اساسنامهها، توسعه واحدهاي موجود و نهادهاي تعاوني و تشكيل تعاونيهاي جديد براي دانشآموختگان آموزش عالي، بانوان و دانش آموختگان مراكز فني و حرفهاي ضرورت دارد.
تشكيل تعاونيهاي بزرگ و فراگير ملي، تشكيل اتحاديههاي استاني و سراسري، واگذاري و تبديل مالكيت برخي واحدهاي دولتي و بانكها به تعاونيها، ورود بخش تعاوني به عرصههاي نفت و گاز، مخابرات، ارتباطات و صنايع نوين، پتروشيمي، بانك، نيرو، بيمه و... توسعه فعاليتهاي تعاوني در خارج از كشور، توسعه بهرهوري در كشور و بخش تعاون و افزايش كيفيت توليدات و ارائه خدمات و كاهش قيمت تمام شده محصولات، ايجاد ارزش افزوده و تقويت و تشكيل تعاونيهاي صنايع تبديلي، بستهبندي و نيز توجه به مزيتهاي منطقهاي، تقويت مشتري مداري در كشور و ارائه خدمات پس از فروش بالاخص از طريق اتحاديهها و تغيير ساختار سازماني وزارت تعاون متناسب با وظايف پيش بيني شده از ديگر پيشنهادهاي مركزپژوهشها براي تقويت سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي به شمار ميروند.
در بخش ديگر از پيشنهادها دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها بر ضرورت تشكيل كميتههاي كارشناسي براي تدوين راهكارهاي لازم ، تقويت مديريت تعاونيها و آشناسازي آنان بر وظايف قانوني و اجرايي، ايجاد سهولت در زمينه فعاليت تعاونيها و شفافنمودن قوانين اين بخش تاكيد شده است.
مركز پژوهشها همچنين گسترش تعاونيها از طريق گسترش آموزش، بومي ساختن نظريه تعاون، ايجاد تسهيلات و تخفيفهاي مالياتي و كاهش هزينههاي شكلگيري فعاليتهاي تعاوني، تهيه طرحهاي جامع گسترش تعاونيها، ايجاد تسهيلات كافي به منظور امكان عضويت بيكاران جوياي كار در تعاونيها، تاسيس تعاونيهاي فراگير با هدف فقرزدايي، تشكيل تعاوني با فعاليتهاي بزرگ اجتماعي، حمايت از تشكيل تعاونيهاي همگن و گسترش حضور تعاونيها در فعاليتهاي بزرگ اقتصادي موضوع صدر اصل چهلوچهارم قانون اساسي، تسهيل دسترسي تعاونيها بر منابع و امكانات سرمايهگذاري ، پيگيري اختصاص منابع وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري و پيگيري و اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي براي اعطاي تسهيلات وجوه اداره شده، تبديل صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون و ارتقاي بهرهوري و توانمنديهاي رقابتي تعاونيها و گسترش بازارآنها، نظارت بر حفظ ارزشها و اهداف بخش تعاون و حمايت از حقوق مردم، ارتقاي اثربخشي نقش دولت با تقويت اختيارات و امكانات وزارت تعاون در راستاي اعمال حاكميت، سياستگذاري ، تدوين ضوابط و نظارت بر قوانين موضوعه و سرانجام تدوين نهايي سند ملي توسعه بخش تعاوني در طول برنامه چهارم با نظر رئيس جمهور و هياتوزيران بر اساس سياستهاي كلي ابلاغي و اصلاح و تدوين قوانين و مقررات لازم براي عملياتي شدن سياستهاي كلي اصل (چهل و چهارم) قانون اساسي در ارتباط با بخش تعاوني را از جمله تكاليف ، تعهدات و مسئوليتهاي دولت در قبال مردم و بخش تعاوني دانسته است.
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