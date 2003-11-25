به گزارش خبر گزاري مهر ، دكتر آصفي افزود : شانتاژ و تخريب روند همكارهاي مثبت و شفاف جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي اروپايي از جمله اهداف رژيم صهيونيستي است .
سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد : در حاليكه شفافيت و تعامل اعتماد سازي جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته اي به خوبي پيش مي رود رژيم صهيونيستي با مانورهاي سياسي و اظهارات جعلي و ساختگي مي خواهد فضاي اجلاس جاري شوراي حكام را آلوده كرده و با دخالت بيجا روندهاي سازنده را عقيم گذارد .
وي تاكيد كرد : گزارشات متعدد و مستند منابع موثق غربي مخاطرات و تهديدات ناشي از مراكز هسته اي اسراييل را به جهانيان هشدار مي دهند و براي ما جاي ترديدي وجود ندارد كه اين رژيم با تمسك به حيله هاي رسوا و شناخته شده و با طرح مسائل بي پايه و واهي در صدد شانه خالي كردن از هرگونه تعهد در قبال عدم دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي و بي اثر كردن طرح جامع خاور ميانه عاري از سلاح هاي كشتار جمعي است .
آصفي افزود : جمهوري اسلامي ايران از شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به طور جدي مي خواهد مخاطرات ناشي از زرادخانه هاي رژيم صهيونيستي كه موجب نگرانيهاي روز افزون كشورهاي خاورميانه و تشديد بحران و بي ثباتي منطقه شده است را مورد توجه و رسيدگي قرار دهد .
واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه نسبت به دخالت رژيم صهيونيستي در باره فعاليت هسته اي ايران
حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان واكنش به اخبار منتشره پيرامون اظهارات اخير نخست وزير رژيم صهيونيستي درمورد فعاليتهاي هسته اي ايران گفت : تحريف وقايع و تبليغات منفي در زمينه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران از سوي رژيم صهيونيستي كاملا خصمانه و مغرضانه است .
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