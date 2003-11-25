واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه نسبت به دخالت رژيم صهيونيستي در باره فعاليت هسته اي ايران

به گزارش خبر گزاري مهر ، دكتر آصفي افزود : شانتاژ و تخريب روند همكارهاي مثبت و شفاف جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي اروپايي از جمله اهداف رژيم صهيونيستي است .

سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد : در حاليكه شفافيت و تعامل اعتماد سازي جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته اي به خوبي پيش مي رود رژيم صهيونيستي با مانورهاي سياسي و اظهارات جعلي و ساختگي مي خواهد فضاي اجلاس جاري شوراي حكام را آلوده كرده و با دخالت بيجا روندهاي سازنده را عقيم گذارد .

وي تاكيد كرد : گزارشات متعدد و مستند منابع موثق غربي مخاطرات و تهديدات ناشي از مراكز هسته اي اسراييل را به جهانيان هشدار مي دهند و براي ما جاي ترديدي وجود ندارد كه اين رژيم با تمسك به حيله هاي رسوا و شناخته شده و با طرح مسائل بي پايه و واهي در صدد شانه خالي كردن از هرگونه تعهد در قبال عدم دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي و بي اثر كردن طرح جامع خاور ميانه عاري از سلاح هاي كشتار جمعي است .

آصفي افزود : جمهوري اسلامي ايران از شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به طور جدي مي خواهد مخاطرات ناشي از زرادخانه هاي رژيم صهيونيستي كه موجب نگرانيهاي روز افزون كشورهاي خاورميانه و تشديد بحران و بي ثباتي منطقه شده است را مورد توجه و رسيدگي قرار دهد .

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