حضور تیراندازان استان قم در مسابقات آزاد قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیراندازان استان قم در مرحله دوم مسابقات آزاد کشوری در بخش مردان جدیدترین خبر از وضعیت رشته تیراندازی در قم است که قرار است امسال در لیگ برتر مردان حضور داشته باشد.

بر اساس برنامه اعلام شده، دومین مرحله از مسابقات آزاد تیراندازی کشور در بخش مردان در تاریخ ۱۵ و ۱۶ تیرماه در محل فدراسیون تیراندازی برگزار می‌شود و ۷ تیرانداز قمی در ۲ بخش تپانچه بادی و تفنگ بادی مسابقه خواهند داد.

اسامی نفرات اعزامی قم به این مسابقات در بخش تفنگ بادی شامل هادی غرباقی، سید محمدصادق چاوشی، سید مصطفی موسوی، ایمان بابائیان و محمدرضا طالبی است که در این میان هادی غرباقی دارای بیشترین شانس برای کسب رتبه‌ای در خورد توجه است.

در بخش تپانچه بادی که به طور معمول تعداد ورزشکاران آن نسبت به تفنگ بادی کمتر است محمود جعفر غفار و هادی باقری تیراندازان باتجربه قم که بارها در مسابقات کشوری برای قم به میدان رفته‌اند به سمت هدف شلیک خواهند کرد.

مرحله دوم مسابقات آزاد کشوری بانوان نیز در تاریخ ۲۲و ۲۳ تیرماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد که تیم تیراندازی قم در این مسابقات با ترکیبی از نفرات باتجربه و جویای نام پا به عرصه رقابت می‌گذارد.

در همین حال، هیئت تیراندازی استان قم این روزها به دنبال رفع مشکل جذب حامی مالی خود برای حضور در لیگ برتر تیراندازی مردان و لیگ دسته اول تیراندازی زنان کشور است و رایزنی با بخش خصوصی را در دستور کار دارد.