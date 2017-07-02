تیم والیبال نوجوانان مازندران در رامسر اردو می زند

رامین مدبر در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه هفت اردوی انتخابی و ۱۴ جلسه تمرین برگزار کردیم، گفت: از حدود ۸۰ بازیکن تست گرفتیم که در نهایت به ۱۵ بازیکن نهایی رسیدیم.

وی تصریح کرد: از روز دوشنبه تیم نوجوانان مازندران به دعوت رئیس هیئت والیبال کتالم رامسر به اردوی آماده سازی در این شهر می رود و در دو نوبت صبح و عصر به تمرین می پردازد که ۳ بازی تدارکاتی در این اردوی ۵ روزه برنامه ریزی شده است.

سرمربی نوجوانان مازندران با اعلام اینکه بیستم تیرماه مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور در قزوین آغاز می شود، بیان کرد: مازندران در دسته اول مسابقات قهرمانی کشور قرار دارد و تیم های برتر کشور در این مسابقات حضور دارند.

مدبر افزود: با توجه به مدت زمان محدود برای آماده سازی تیم و با شناخت قبلی که در اردو های استعداد یابی در طول دو سال گذشته نسبت به بازیکنان داشتیم و عملکرد بسیاری از این بازیکنان را در مسابقات لیگ نوجوانان مازندران زیر نظر داشتیم سعی کردیم که از تمام پتانسیل های موجود در این رده سنی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با حمایتی که هیئت والیبال استان از کادر فنی تیم نوجوانان انجام داد به صورت جدی در برابر بازیکنان صغر سنی ایستادگی کردیم و این تیم یکی از سالم ترین تیم های مازندران در این رده سنی است که به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهد شد.

سرمربی تیم نوجوانان مازندران با اشاره به اتحاد و همدلی که در بین بازیکنان تیم به وجود آمده، بیان کرد: بسیار امیدوار هستیم با ارائه بهترین سطح عملکرد فنی بازیکنان و به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.