به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه کشور ظهر یکشنبه در نشست مجمع انتخابات رئیس هیئت ورزش‌های سه‌گانه استان بوشهر اظهار داشت: در راستای ساماندهی ورزشکاران در این فدراسیون تلاش ویژه‌ای صورت گرفته است.

سردار محمد علی صبور با اشاره به اینکه فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه دارای ۲۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در کشور است، افزود: به منظور استعدادیابی در ورزش سه‌گانه اعتبارات خوبی اختصاص یافته است.

وی بر لزوم کار روی سنین پایه در این رشته ورزشی تاکید کرد و ادامه داد: در تلاش برای جذب مربی خارجی برای تیم ورزشکاران بزرگسال هستیم تا بتوانیم به موفقیت‌های بین‌المللی دست یابیم.

در این آیین عبدالکریم دانش آموز برای چهار سال به عنوان رئیس هیئت ورزش سه‌گانه استان بوشهر انتخاب شد.

ورزش سه‌گانه یا تری‌اتلون شامل ۱۵۰۰ متر شنا، ۱۰ کیلومتر دوصحرانوردی و ۴۰ کیلومتر دوچرخه سواری است و از سال ۲۰۰۰ وارد المپیک شده است.