خرید تضمینی ۳۱هزارتن گندم درمرکزی/یک چهارم طلب کشاورزان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نعمتی پیش از ظهر یکشنبه در سومین جلسه سال جاری کارگروه خرید غلات و دانه های روغنی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: خرید تضمینی محصول گندم سال جاری در استان مرکزی آغاز و تاکنون ۳۱ هزار تن گندم خریداری شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده زیرا تولید گندم امسال کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری مرکزی افزود: پیش بینی می شود امسال ۲۵۰هزار تن گندم در استان مرکزی به صورت تضمینی خریداری شود در حالی که سال گذشته ۳۵۰هزار تن گندم خریداری شد.

نعمتی بیان کرد: هم اکنون در تمام شهرستان های استان خرید تضمینی انجام می شود و تلاش داریم امسال مطالبات گندم کاران استان بدون تاخیر و به موقع پرداخت شود و تاکنون نیز یک چهارم وجه گندم خریداری شده سال جاری پرداخت شده است.

وی خاطرنشان ساخت: مقرر شده کمیته نظارتی در این رابطه برای نظارت بر کیفیت خرید، کرایه حمل و نقل از مزارع به انبارها و هم نظارت بر قیمت کمباین تشکیل شود تا مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری مرکزی ادامه داد: انبارهایی که از سال گذشته گندم در آنها وجود دارد را پیگیر هستیم که سریعتر خالی شده و برای ذخیره سازی گندم امسال آماده سازی شوند.

نعمتی اضافه کرد: ۳۲۰ هزار تن گندم از سال گذشته در انبارهای گندم استان مرکزی موجود است و در این ارتباط بایستی کشاورزان به دنبال ذخیره سازی گندم در انبارهای استاندارد باشند.