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۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۲۹

رهبر ارتدكسهاي يونان با پاپ ديدار مي كند

رهبر ارتدكسهاي يونان ماه آينده به عنوان نخستين ديدار رسمي با پاپ بنديكت شانزدهم ديدار مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني كورن، بر اساس بيانيه شوراي حكام كليساي يونان، شوراي عمومي اين كليسا اعلام كرده است كه اسقف اعظم كريستودولوس به دنبال دعوت پاپ روز 14 دسامبر ( 23 آذر ) به واتيكان سفر مي كند.

شوراي عمومي كليساي ارتدكس يونان نسبت به اين ديدار ابراز مسرت كرد و گفت: نتايج آن مثبت خواهد بود.

ديدار پاپ بنديكت شانزدهم و اسقف اعظم كريستودولوس، نخستين ديدار يك مقام عالي رتبه كليساي يونان به واتيكان محسوب مي شود و بر اساس اعلام اين كليسا برنامه و جزئيات آن با واتيكان به بحث و بررسي گذاشته مي شود.

پاپ ژان پل فقيد، سلف بنديكت شانزدهم، در سال 2001 هنگام سفر به آتن، كريستودولوس را به واتيكان دعوت كرده بود كه نخستين دعوت از سوي عالي ترين مقام كليساي كاتوليك از زمان ايجاد اختلاف محسوب مي شود.

هم اكنون 98 درصد از 11 ميلون نفر جمعيت يونان پيرو كليساي ارتدكس يونان هستند.

اواخر ماه نوامبر، بنديكت شانزدهم با بارتالامه اول، رهبرارتدكسهاي جهان در استانبول ديدار خواهد كرد.

کد مطلب 401952

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