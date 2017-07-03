تخریب بقیع سند مظلومیت شیعه است/ تلاش برای نابودی قبر پیامبر(ص)

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مذهب بر حق شیعه در طول دوران و معاصر گذشته خصوصاً در سالهای خیر مورد هجمه بدخواهان و کج اندیشانی قرار گرفته است که یا به خاطر جهل و نادانی با آن به ستیز برخاستهاند و یا دست دشمنی و ستیزهجویی آنان از آستین هوی پرستی و عناد بیرون آمده بر مذهب اهل بیت(ع) چنگ زده و خواهان زوال و نابودی آن میباشد ولی باید بدانند که «هر که با آل علی(ع) در افتاد برافتاد.»
پارهای از حملات و ترفندهایی که در چند قرن اخیر علیه شیعه راهاندازی شده و با لباس اسلام پیش آمده شبهات و بلایایی است که گروه منحرف و مضل وهابیت، سردمداران آن میباشند که با برداشتی نادرست از دین و دیانت چهرهای خشن از اسلام به نظاره میگذارند و از طرفی دیگر مخالفان این ایده را مشرک و مهدورالدم میخوانند.
از جمله اشتباهاتی هم که مرتکب شدهاند در مورد تبرک و زیارت قبور ائمه اطهار(ع) میباشد و با توجیهات صوری و کم مایه به چه فجایعی که دست نیازیدهاند؟!
در این راستا به تخریب قبور ائمه بقیع پرداختند و قصد ویرانی دیگر حرمهای شریف را داشتند که با ممانعت فرق دیگر مسلمانان موفق به آن نشدهاند.
آنان ساختن آرامگاه بر روی قبور را نوعی شرک و کفر میپندارند، هرچند که وهابیان برای اثبات این باور خود راهی جز استفاده از تهدید و خشونت ندارند، اما باید دانست آنها همواره برای تخریب مراقد ائمه اطهار(ع) از عراق و شام تا جنوب دریای سرخ و غرب و شرق جهان اسلام تلاش کردهاند.
بقیع تنها یک گورستان نیست، بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. قبور چهار امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران، دختران، برخی فرزندان، اصحاب، تابعین و بستگان پیامبر خدا(ص) و نزدیک به ده هزار نفر از شخصیتهای نامدار تاریخ اسلام در آنجا واقع است.
پیشینه این قبرستان به دوران قبل از اسلام میرسد، لیکن در اسناد به روشنی مشخص نیست که قدمت آن به چه تاریخی مربوط است و از چه زمان مردمان مدینه جنازه درگذشتگان خود را در این گورستان به خاک میسپردهاند.
پس از تسلّط سعودیان بر حجاز، با توجه به پیوند فکری و مذهبی آنان با محمدبن عبدالوهاب، در هر شهر و منطقهای که وارد میشدند، آثار و ابنیه ساخته شده بر روی قبور بزرگان صدر اسلام را خراب و ویران میکردند.
وهابیان، برای نخستین بار در سال ۱۲۲۱ هـ. ق. بخشی از بناهای قبرستان بقیع را ویران کرده و سپس با تکمیل سلطه خود بر حجاز در هشتم شوال سال ۱۳۴۴ هـ. ق. کلیه این بناها و گنبدها و آثار را ویران و اموال و اشیای گرانقیمت موجود در این اماکن را به تاراج بردند و نه تنها در مدینه، بلکه در هرجا گنبد و بارگاه و زیارتگاهی بود، به ویرانی آن اقدام کردند.
امت اسلامی باید با انسجام و وحدت در مقابل نقشههای شوم استکبار بایستد و به عزت و آرمانهای واقعی خود دست پیدا کنند
در هشتم شوال سال ۱۳۴۴ وهابیون کوردل پس از اشغال مکه با هدایت عبدالعزیز بن سعود مسیر مدینه را در پیش گرفتند و پس از مقابله با مدافعان شهر آن را به تصرف خود درآورده و در اقدامی شوم قبور ائمه بقیع را تخریب کردند.
آنها همچنین در این حرکت کوردلانه به قبور دیگر نیز قبر ابراهیم فرزند پیامبر اکرم(ص)، قبر امالبنین مادر حضرت عباس(ع) و قبر عبدالله پدر پیامبر و اسماعیل فرزند امام صادق(ع) و ... را تخریب کردند.
گروههای انحرافی بزرگترین مصیبت برای جهان اسلام هستند
عضو شورای عالی حوزههای علمیه در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تخریب بقیع سند مظلومیت شیعه و اهل بیت(ع) است، اظهار داشت: باید مسلمانان هوشیار و آگاه باشند که جریان وهابیت یک جریان افراطی و انحرافی است که حریمها را نگه نمیدارند.
آیت الله سید محمد غروی ادامه داد: وهابیون حریم اهل بیت پیامبر(ص) و مسلمانان را زیر پا میگذارند و تخریب بقیع نمونه روشن این موضوع است.
وی با اشاره به اینکه قبرستان بقیع سالیان سال حرم اهل بیت(ع) بوده و مسلمانان در آنجا حضور پیدا میکردند، گفت: وهابیون با تفکر افراطی خود با تمام مذاهب اسلامی دشمنی میکنند و تنها این دشمنی اختصاص به ائمه بقیع ندارد.
این استاد حوزه علمیه بیان کرد: جریان تکفیری وهابی با هر چیزی که قداست و وابستگی با جریانهای اسلامی دارد مخالف هستند و زیارت قبور ائمه(ع)، شفاعت، توسل و همه مظاهر اسلامی را شرک تلقی میکنند.
وی با تأکید بر اینکه باید خانوادهها مراقب فرزندان و جوانان خود باشند که در دام این گروههای انحرافی گرفتار نشوند، اضافه کرد: القاعده، داعش و سلفیگریها محصول تفکر انحرافی وهابیت هستند که امروزه بزرگترین مصیبت برای جهان اسلام هستند، چرا که اسلام را دین ترور و خشونت معرفی میکنند.
آیت الله غروی در پایان تصریح کرد: امت اسلامی باید با انسجام و وحدت در مقابل نقشههای شوم استکبار بایستد و به عزت و آرمانهای واقعی خود دست پیدا کنند و باید کیان اسلام را از آسیبهای مختلف مخصوصاً شکافها حفظ کنند.
هدف از تخریب بقیع ضدیت با اساس اسلام است
عضو هیئت علمی دانشگاه قم نیز در این زمینه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وهابیها فقط هدفشان تخریب قبور ائمه اطهار(ع) نیست بلکه از بین بردن هر اثر ارزشمندی است که از صدر اسلام باقی مانده و در طول این مدت که در عربستان و مناطق دیگر حضور داشتند تخریبهای زیادی را به وجود آوردند.
هدف تفکر انحرافی وهابیت تخریب آثاری بود که توسط شیعیان بر قبور ائمه(ع) ساخته شده بود
حجت الاسلام محمدرضا کریمی والا ادامه داد: تفکر انحرافی وهابیت با شیعیان ضدیت بیشتری دارد و هدفشان نیز تخریب آثاری بود که توسط شیعیان بر قبور ائمه(ع) ساخته شده بود و هدف اینان از تخریب بقیع ضدیت با اساس اسلام است.
وی با اشاره به اینکه وهابیون برای تخریب قبر مطهر پیامبر اکرم(ص) نیز تلاشهایی کردند، اما ترس از شورش و قیام مسلمانان آنها را منصرف کرد، عنوان کرد: این جریان انحرافی به دنبال از بین بردن تمام آثاری هستند که بیانگر هویت و تاریخ اسلام و تشیع است.
مردم باید از صدمات جریان فکری وهابیت آگاه شوند
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه نیاز به روشنگری و بیدارگری داریم تا تودههای مردم از صدمات این جریان فکری آگاه شوند، گفت: پشت پرده این تخریبها دستهایی در کار است که با اصل اسلام مخالف هستند و میخواهند با این تخریبها اصل اسلام را کمرنگ کنند؛ اما غافل هستند که مسلمانان با وحدت و انسجام اسلام را حفظ میکنند.
وی بیان کرد: دستاویز این تفکرات انحرافی وهابیها این است که شیعیان با ساخت این بارگاهها و حرم سازی بر قبور بزرگان اسلام، مردگان را پرستش میکنند.
حجت الاسلام کریمی والا اضافه کرد: این تفکر انحرافی باید بداند که مسلمانان قبل از زیارت قبور و حرم ائمه اطهار(ع) به وحدانیت و یکتا بودن خداوند و رسالت پیامبر(ص) شهادت میدهند و بعد وارد محل زیارت میشوند.
وی با اشاره به اینکه اگر به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم که قبرستان بقیع دارای پیشینه تاریخی است، تصریح کرد: بقیع منطقهای بوده که خانه اهل مدینه در اطراف آن وجود داشته و افرادی که بزرگ و متشخص بودند در منزل خود دفن میشدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ادامه گفت: عقیل بن ابیطالب منزلی داشته که عباس عموی پیامبر(ص) در آنجا دفن بوده و امام حسن مجتبی(ع) نیز وصیت کرده بودند تا جایی که ممکن بود مرا در کنار جدم رسول الله(ص) دفن کنید و اگر ممکن نبود مرا در کنار مرقد فاطمه بنت اسد دفن کنید که فاطمه بنت اسد هم در همین منزل عقیل بن ابیطالب دفن بود و این منزل به مرور زمان تبدیل به محل دفن خاندان پیامبر(ص) میشود که با روی کار آمدن بنی عباس که خود را منتسب به خاندان پیامبر(ص) میکردند، فرصتی فراهم شد تا این قبور ترمیم و تبدیل به حرم شود.
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