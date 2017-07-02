به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود منفرد با اشاره به کاهش وقوع قتل‌ها در جامعه، اظهارداشت: بررسی های آماری چند ساله اخیر حاکی از کاهش وقوع قتل در جامعه بوده که این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به بزرگ نمایی برخی شبکه‌های مجازی در رابطه با وضعیت قتل در جامعه، افزود: امروزه متاسفانه در فضای مجازی شاهد یک نوع بزرگ نمایی در مبحث قتل هستیم که به نوعی قصد دارند با بزرگ جلوه دادن قتل‌ها، فضای کاری خود را وسعت ببخشند در حالیکه نه تنها قبح قتل در جامعه ما ریخته نشده بلکه از نگاه آماری می‌توان به راحتی فهمید که این موضوعات در فضای مجازی صحت ندارد از این رو باید نسبت به آمار و ارقام از سوی رسانه‌ها به خصوص شبکه‌های مجازی کنترل بیشتری صورت بگیرد.

این مقام انتظامی تاکید کرد: اخبار مرتبط با قتل و جنایت در فضای مجازی دلیلی بر صحت آن‌ها در جامعه نیست بنابراین منابع رسمی و معتبر بهترین منبع برای دریافت این گونه اخبار است؛ از سوی دیگر تاریخ این نوع اخبار نیز دارای اهمیت می باشد، زیرا ممکن است خبر مرتبط با قتلی، برای چندین سال قبل باشد که این امر بایستی مدنظر کاربران اینترنتی قرار گیرد.

جانشین پلیس آگاهی ناجا، بالا بردن آستانه صبر و تحمل افراد جامعه را در پیشگیری از قتل‌ها موثر دانست و گفت: باید به سمتی پیش برویم که آستانه صبر و تحمل افراد در جامعه را ارتقاء یابد که این خود نیاز به یک جهش علمی و همکاری بین سازمانی است.

وی، مهارت کنترل خشم را مسئله بسیار مهمی دانست و گفت: سرآغاز پیشگیری از بسیاری وقوع قتل‌ها و خشونت‌ها در جامعه است که این مهم باید توسط سازمان‌های مربوط نهادینه شود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مشارکت روانشناسان، جامعه شناسان و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی همراه با سازمان‌های دولتی همچون آموزش و پرورش، قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و دیگر نهادها می‌تواند در آسیب شناسی این موضوع مهم و کاهش قتل در جامعه تاثیرگذار باشد.

سردار منفرد تصریح کرد: مسئله کنترل خشم یکی از آموزش‌های اساسی و مورد نیاز جامعه است که سازمان‌های مربوطه باید در این امر مهم وارد شوند البته رسانه‌ها طی این مدت توانسته اند در بخش‌هایی، این موارد را به خوبی به مردم نشان دهند اما باز هم در این زمینه باید حرکت‌های مضاعفی صورت بگیرد.

این مقام انتظامی با اشاره به قتل های ناموسی، گفت: برخی شبکه‌های اجتماعی به این موضوع دامن زده و این امر باعث به هم ریختن نظم و امنیت روانی افراد جامعه می‌ شود.

جانشین پلیس آگاهی ناجا در ادامه افزود: افشای اسرار درون خانواده در شبکه‌های مجازی و نیز سست شدن بنیان خانواده ها دو عامل مهم در وقوع قتل‌های ناموسی در جامعه به شمار می آید که این ناشی از عدم سواد کاربر شبکه‌های اجتماعی و نیز نبود رابطه درست و اصولی در نظام خانواده است که منجر به بروز قتل‌ها شده است.

سردار منفرد به خانواده ها توصیه کرد: رابطه آزاد و بدون حد و مرز در فضای مجازی از سوی هر یک از زوجین می‌تواند زمینه را در فضای مجازی به نحو غیر مشروعی به وجود بیاورد، بنابراین رعایت یکسری مسائل در نظام خانواده و وفاداری نسبت به طرف مقابل، عاملی مهم برای پیشگیری از این آسیب‌های اجتماعی است.