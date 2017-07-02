رسالت هلال احمر فرهنگ سازی در حوزه بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر استان گلستان، صادقعلی مقدم در مراسم تجلیل از امدادگران حادثه معدن زمستانه یورت آزادشهر که در سالن اجتماعات اداره ارشاد گنبد برگزار شد، اظهار کرد: کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران شرق گلستان با حضور هفت شهرستان از امروز (یکشنبه) به مدت سه روز در گنبدکاووس برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان افزود: در این دوره آموزشی تلاش می‌کنیم از توان آموزشی هلال احمر استفاده نماییم.

وی تصریح کرد: رسالت اصلی هلال احمر فرهنگ سازی و آموزش در حوزه بحران است و متاسفانه ما در کشور در زمینه آموزش دچار خلأ هستیم.

مقدم افزود: ما طی این سال‌ها با ساختار مختلف نتوانستیم این آسیب را حل کنیم و نیاز است در این حوزه تلاش خود را مضاعف کنیم.

مقدم یاداور شد: علیرغم از دست دادن ۴۳ نفز از معدنچیان حادثه معدن آزادشهر اما توانستیم این حادثه را خوب مدیریت کنیم.

وی علت زخ دادن حادثه معدن را انفجار گاز متان در داخل تونل عنوان کرد و اظهار کرد: با اینکه حدس می‌زدیم هیچ کدام از معدنچیان زنده نمانده‌اند اما تمام تلاش خود را بصورت شبانه روزی به کار بستیم تا شاید حتی یک نفر زنده از معدن خارج شود.

وی با بیان اینکه امید داریم دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم، افزود: متاسفانه وضعیت معادن ذغال سنگ ما در حال حاضر خوب نیست و باید در تجهیزات ویژه بازنگری شود.

مقدم افزود: ذغال یک ماده استراتژیک است و نباید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا صرف اقتصادی ندارد و بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌ها مجبور خواهد بود از یک سری استانداردها چشم پوشی کند.

وی تصریح کرد: باید در زمینه ذغال و فولاد بصورت پدافند غیرعامل عمل کرد.