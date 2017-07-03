کانگوروها صنعت تولید خودروهای خودران را فلج کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت سوئدی ولوو که در حال آزمایش خودروهای خودران خود در کشور استرالیاست با مشکل جالب و خنده داری مواجه شده که نشان می دهد فناوری هنوز در برابر پیچیدگی های طبیعت عاجز است.

سیستم شناسایی موانع این خودروها که به راحتی حیواناتی مانند انواع گوزن ها را مشاهده کرده و خودرو را قبل از برخورد با آنها متوقف می کنند، هنوز نمی توانند کانگورها را به موقع تشخیص دهند. علت آن است که شیوه حرکت کانگوروها متفاوت از سایر حیوانات است و سیستم های شناسایی موانع خودروهای خودران هنوز قادر به درک الگوهای حرکتی این حیوان نیستند.

زمانی که کانگورها بر روی دوپای خود به هوا می پرند، سیستم های هوشمند خودروهای بدون نیاز به راننده آنها را یک خطر تشخیص نمی دهند. زمانی هم که کانگورها بر روی دوپا در جاده فرود می آیند زمان برای عکس العمل مناسب گذشته است.

کانگوروها از جمله عوامل اصلی وقوع تصادفات در استرالیا هستند و لذا به روزرسانی سیستم های شناسایی مانع خودروهای خودران برای حل این مشکل ضروری است. ولوو به همین منظور در حال همکاری با شرکت هایی مانند NVIDIA and Autoliv است و امیدوار است بتواند اولین خودروهای خودران خود را در سال ۲۰۲۱ روانه بازار کند.