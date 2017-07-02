خرید ۴۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوز برای مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ غلامزاده عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از اولین اتوبوس درون شهری مشهد مطابق استاندار یورو ۴ مجهز به فیلتر کاهنده مواد آلاینده DPF اظهارکرد: سیاست حوزه حمل و نقل نگاه به مسائل ایمنی و زیست محیطی است که در این راستا شهرداری مشهد گامهای مثبتی برداشته است.
وی افزود: در این بخش توانستیم سالهای گذشته نیز اتوبوسهای جدیدی وارد ناوگان شهری کرده و اتوبوسهای فرسوده را از چرخه خدمت رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی خارج کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تصریح کرد: قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه اتوبوس پایه گازسوز مراحل نهایی را طی میکند که امیدواریم با کمک دولت و شهرداری شاهد حضور این تعداد اتوبوس در ناوگان شهری مشهد باشیم.
غلامزاده بیان کرد:در حال حاضر از مرز نوسازی ۴۵۰۰ دستگاه تاکسی در شهر مشهد گذشته ایم که این اتفاق به کاهش مشکلات زیست محیطی کمک میکند.
وی عنوان کرد: نوسازی ناوگان اتوبوس و تاکسی به منظور رسیدن به کاهش تصادفات و آلودگی هوا است که در این بخش نیز به موفقیتهایی دست پیدا کرده ایم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تصریح کرد: در حال حاضر تعداد تصادفات منجر به فوت شهر مشهد از سال ۹۲که ۳۵۶ نفر بود به ۲۷۵ نفر رسیده است.
غلامزاده به مناسبسازی محیط شهری برای معلولان نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز اقدامات شاخصی از جمله تجهیز پلهای هوایی عابر پیاده به آسانسور و رونمایی از اولین اتوبوس شهری مناسبسازی شده برای معلولان انجام شده است.
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