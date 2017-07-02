آمریکا به دنبال سلطه است نه مذاکره

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی استان فارس آیتالله سید احمد خاتمی در جمع دانشجویان بسیجی دوره خط امام(ره) استان فارس با بیان اینکه حوزه و دانشگاه دو بال ارتقای نظام هستند و نظم مدیریت کشور به این دو گروه است اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جایی برای روحانیت نبود و در این رابطه هرچقدر کار فرهنگی عمیق صورت بگیرد، کم است.
وی افزود: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دو خط و جریان در عرصه مدیریت کشور بوده و هر دوره یک اسمی داشته است که یک روز چپ و راست و روزی دیگر اصولگرا و اصلاحطلب اما محتوا مهم است نه اسم، زیربنای فکری مهم است.
خاتمی بیان کرد: از اوایل انقلاب یک جریان خوشبین به غرب بودند و فرهنگ غرب را جلوتر از مسلمانان میدیدند چه بسا نماز شب هم میخواندند اما تفکرشان تفکر غربی بود و این تفکرهنوز هم است.
وی ولایت فقیه را ستون فقرات نظام اسلامی عنوان و یادآور شد: اگر اصل ولایت فقیه، اصل جمهوریت نظام و اصل مذهب رسمی کشور را بردارید، حکومت طاغوتی میشود.
امام جمعه موقت تهران گفت: کمک به حزبالله، حماس و مقاومت یک وظیفه شرعی و تامین امنیت کشور خودمان است چراکه عقل میگوید در ۲۵۰۰ کیلومتری دشمن را زمینگیر کنید.
خاتمی با بیان اینکه امام راحل تا آخر عمرشان معتقد به مرگ بر آمریکا بودند اظهار داشت: آمریکا مذاکره نمیخواهد بلکه سلطه میخواهد و به فرموده امام، آمریکا شیطان بزرگ است.
وی گفت: در این ۳۸ سال آمریکا شیطان کوچک نشده بلکه شیطنتهای آمریکا ۳۸ برابر بیشتر و نفودش ۳۸ برابر کمتر شده است و این چهره عریان آمریکاست اما عدهای آمریکا را ارباب میدانند.
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