ادارات استان مرکزی فردا زودتر تعطیل می شوند/ تعطیلی مهدکودک ها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی عصر یکشنبه در جلسه کمیته اضطرار کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی استان مرکزی به غیر از بانک ها و دستگاه های خدمات رسان و کارکنان نوبت کاری فردا با دو ساعت تعجیل یعنی در ساعت دوازده و نیم تعطیل خواهند شد و مهدکودک ها نیز فردا تعطیل هستند.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی افزود: در چند روز گذشته با مشکل آلودگی هوا و افزایش ریزگردها در استان مرکزی مواجه هستیم و تصمیمات مذکور در کمیته اضطرار کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی در روز جاری مصوب شد.

وی بیان کرد: همچنین فعالیت های عمرانی شهرداری، تولید شن و ماسه و فعالیت کارخانه آسفالت تا پایان حضور ریزگردها و رفع آلودگی هوا در استان مرکزی تعطیل خواهد بود.

در این جلسه همچنین مرتضی ذوالفقاری، مدیر کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: منشاء این آلودگی و ریزگردها داخلی بوده و از منطقه «ریگ جن» در جنوب استان سمنان نشات می گیرد.

مدیر کل هواشناسی استان مرکزی افزود: اگرچه وزش باد در مناطق کویری استان فردا همچنان ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود اما این گرد و غبار در روزهای آینده به تدریج کاهش می یابد.

در این جلسه همچنین فرزین خوشنودی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: روز گذشته در شهر اراک ۱۲ مورد حمله قلبی و ۱۵ مورد حمله تنفسی به بیمارستان ها گزارش شده که این تعداد نسبت به آمار میانگین روزانه افزایش داشته است.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین در شهرستان های دیگر استان به جز شهر اراک، روز گذشته ۲۲ مورد حمله قلبی و ۱۵ مورد حمله تنفسی گزارش شده است.