۵۵ درصد ایرانی ها سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن پیمان روز یکشنبه در آئین گشایش همایش آموزشی طرح آمارگیری از گردشگران ملی در تبریز گفت: ۱۳ درصد سفرهای ثبت شده ملی مختص گیلان، ۱۱ درصد مازندران و ۹ درصد به مقصد خراسان رضوی است.

وی گفت: صنعت گردشگری ۱۶ درصد جمعیت جهان را با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار شامل می‌شود که معادل ۷ درصد ارزش صادرات و ۷ درصد واردات جهان است.

پیمان افزود: از هر گردشگر ۱۲۰۰ دلار معادل ۳۰ بشکه نفت دریافتی داریم و هدف گذاری کشور افزایش تعداد ۵ میلیون نفر گردشگر به ۲۵ میلیون نفر است.

وی خاطرنشان کرد: این آمارها اهمیت موضوع گردشگری را نشان می‌دهد در حالی که ما هنوز نظام تصمیم سازی گردشگری نداریم.

مدیرکل دفتر فرهنگی بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران اضافه کرد: پایه‌های این نظام تصمیم سازی، تدوین نظام جامع آماری گردشگری است تا برنامه ریزی راهبردی در زمینه گردشگری بر اساس اطلاعات و آمار ممکن شود.