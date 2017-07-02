۵۵ درصد ایرانی ها سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن پیمان روز یکشنبه در آئین گشایش همایش آموزشی طرح آمارگیری از گردشگران ملی در تبریز گفت: ۱۳ درصد سفرهای ثبت شده ملی مختص گیلان، ۱۱ درصد مازندران و ۹ درصد به مقصد خراسان رضوی است.
وی گفت: صنعت گردشگری ۱۶ درصد جمعیت جهان را با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار شامل میشود که معادل ۷ درصد ارزش صادرات و ۷ درصد واردات جهان است.
پیمان افزود: از هر گردشگر ۱۲۰۰ دلار معادل ۳۰ بشکه نفت دریافتی داریم و هدف گذاری کشور افزایش تعداد ۵ میلیون نفر گردشگر به ۲۵ میلیون نفر است.
وی خاطرنشان کرد: این آمارها اهمیت موضوع گردشگری را نشان میدهد در حالی که ما هنوز نظام تصمیم سازی گردشگری نداریم.
مدیرکل دفتر فرهنگی بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران اضافه کرد: پایههای این نظام تصمیم سازی، تدوین نظام جامع آماری گردشگری است تا برنامه ریزی راهبردی در زمینه گردشگری بر اساس اطلاعات و آمار ممکن شود.
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