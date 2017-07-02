تبریز ۲۰۱۸ باعث تحول گردشگری استان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی این سازمان، داود بهبودی در مراسم آغاز به کار همایش آموزشی طرح آمارگیری از گردشگران ملی در تبریز اعلام کرد: استان آذربایجان‌شرقی دارای ۲۱ شهرستان و سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت است که حدود ۴۵ درصد این جمعیت در تبریز ساکن هستند.

وی با بیان اینکه این استان نیز مثل سایر استان‎های کشور جاذبه‎های تاریخی، فرهنگی و طبیعی متعددی دارد، افزود: روستاهای توریستی بنام، شاخص و منحصر بفردی مثل کندوان که تنها روستای صخره‌ای زنده دنیاست، زنوزق و اشتبین همواره پذیرای گردشگران داخلی و خارجی هستند.

بهبودی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی در حوزه‌های مختلف گردشگری حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، یادآور شد: بازار تبریز به عنوان بزرگترین بازار مسقف دنیا و مرکز تجاری و قلب اقتصادی استان و منطقه، رصدخانه شیخ فضل‌الله، کلیسای سنت استپانوس و قلعه بابک از جمله اماکن گردشگری این استان به شمار می‌روند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی از جنگل‌های بکر و گونه‌های طبیعی منحصر بفرد ارسباران، سواحل سرخ دریاچه ارومیه، ذخایر فسیلی مراغه، دامنه‌های سهند و سبلان و حاشیه رودخانه ارس به عنوان جاذبه‌های گردشگری طبیعی این استان یاد کرد.

وی با اشاره به وجود مناسبات، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف ملی، محلی و مذهبی در این استان، خاطر نشان کرد: آذربایجان‌شرقی در عرصه خدمات مثل گردشگری سلامت، گردشگری علمی، اقتصادی و تجاری در عرصه داخلی و خارجی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی خاطرنشان کرد: بطور قطع نمی‌توانیم شکاف‌های زیرساختی، فرهنگی و نرم‌افزاری جامعه را در مدت محدود یک یا دو ساله رفع کنیم اما فرصت تبریز ۲۰۱۸ می‌تواند با ایجاد تعاملات اقتصادی، اجتماعی و بویژه فرهنگی میان گردشگران داخلی و خارجی با شهروندان، موجب درهم تنیدگی بیشتر بین جوامع و اصلاح رفتارها و نگرش‌ها شود.