حملات تروریستی دمشق ودرعا نشانگر ماهیت اقدام آمریکا وعوامل آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه درباره حملات گروه های تروریستی به شماری از مناطق و محلات مسکونی در دمشق و درعا که به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر گردید به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نامه نوشت.

در همین راستا، وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که انفجارهای تروریستی همچون معمول چند روز پیش از برگزاری نشست آستانه و ژنو صورت می گیرد و قبل از آن نیز شاهد ادعاهای دروغین و جاهلانه دولت آمریکا پیرامون نیت سوریه برای بکارگیری سلاح های شیمیایی بودیم که هدف از آن فراهم کردن زمینه مناسب برای اینگونه اقدامات غیراخلاقی بوده است.

وزارت خارجه سوریه همچنین افزود: سوریه مجددا بر ضرورت اتحاد جامعه بین الملل برای جنگ با تروریسم تاکید می کند و اینکه بهانه تراشی برای نادیده گرفتن کشورها و طرف هایی که نسبت به آموزش، پناه دادن و تامین مالی و تسلیحاتی تروریست ها اقدام می کنند توجیهی ندارد.

وزارت خارجه سوریه در عین حال آورده است که ایجاد سرپوش برای تروریست ها و حامیان آنها نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و تهدید مستقیم صلح و امنیت جهانی و تمام قطعنامه های شورای امنیت درباره مبارزه با تروریسم است.