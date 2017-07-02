باورهای غلط در مورد موادمخدر زمینه ساز گرایش به اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، کورش محمدی روز یکشنبه در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در اراک، با بیان اینکه برای پیشگیری از اعتیاد باید علل آن را از بین برد و عوامل مخاطرهآمیز را کاهش دهیم، اظهار داشت: هم اکنون یازده آسیب اجتماعی در حوزه دانشآموزی وجود دارد که شامل اعتیاد، افت تحصیلی، اضطراب و ترس، فرار از خانه و مدرسه، کمرویی، دروغگویی، خشم و پرخاشگری، افسردگی، عدم اعتماد به نفس و اعتیاد به شبکههای اجتماعی مجازی است.
رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران افزود: برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، در مدارس باید سطح آگاهی را بالا برد، باید دانشآموزان انواع مواد مخدر را شناخته و آموزشهای درست را در این باره ارائه بدهیم.
محمدی بیان کرد: از جمله باورهای غلط نسبت به مواد مخدر عدم اعتیاد آور و بی عوارض بودن مواد مخدر صنعتی، غلبه بر استرس و مشکلات روانی، کسب انرژی مضاعف به واسطه مصرف مواد صنعتی، افزایش قوای جنسی، افزایش تمرکز و خلاقیت، شب بیداری و تسهیل درس خواندن، بی تفاوت شدن نسبت به مشکلات و... است.
رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران خاطرنشان ساخت: دانشآموزان باید در زمینههای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی، راهکار مقابله با استرس و بحران اجتماعی، زمینه فردی و اجتماعی خطرساز آموزش ببینند و مهارتهایی را باید برای پیشگیری اعتیاد یاد دهیم.
وی تصریح کرد: باید به فرزندانمان یاد بدهیم به شخص مقابلش نه بگوید البته عوامل زیادی وجود دارد که باعث اعتیاد میشود، فقط دوست معتاد در این میان نقش ندارد.
محمدی ادامه داد: بایستی مهارتهایی را برای پیشگیری از اعتیاد به دانش آموزان یاد دهیم که از جمله آن، مهارت خود کنترلی، خودآگاهی، کنترل هیجانی، ارتباطات مطلوب، حل مسائل اجتماعی، مطالعه، روابط با همسالان و مقاومت در برابر مواد مخدر است.
رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران اضافه کرد: در این رابطه معلمان باید با احترام با دانشآموزان صحبت کنند، زیرا اگر این ارتباط مبنای احترام نداشته باشد، قطع میشود، متاسفانه سیستم آموزش و پرورش ما نظام مهارتآموز نیست.
وی بیان کرد: زمینههای فردی و اجتماعی همچون مشکلات و اختلالات روانی و شخصی، محیط خانواده، محیط دانشگاه و خوابگاه، دوستان و همکلاسیها، شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه خطرساز برای بروز اعتیاد هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
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