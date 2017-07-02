طرح «ضیافت اندیشه» اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرادیانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی برنامه های مختلفی را در ابعاد فرهنگی دارد، اظهار داشت: این برنامه ها برای سه تیپ مخاطبی کارکنان، دانشجویان و اساتید اجرا می شوند.

وی با بیان اینکه بیشتر برنامه های فرهنگی روی دانشجویان و اساتید متمرکز است، تصریح کرد: چند برنامه مبنایی برای اساتید اجرا می کنیم که از جمله آنها برنامه «ضایفت اندیشه» در راستای دانش افزایی است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: برنامه «ضیافت اندیشه» امسال از ۱۱ تا ۱۴ تیرماه در سالن ابن سینا برگزار می شود.

حجت السلام مرادیانی یادآور شد: ۱۶ ساعت مباحث علمی محض و ۱۲ ساعت مباحث فوق برنامه برای اساتید در طرح ضیافت اندیشه اجرا می شود.