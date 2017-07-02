کویت مهلت ۴۸ ساعته به قطر را خواستار شد/موافقت ۴ کشور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، با پایان یافتن مهلت عربستان، مصر، بحرین و امارات به قطر برای پاسخ به مطالبات خود، کویت از این کشورها خواست مهلت اعطایی به قطر را ۴۸ ساعت دیگر تمدید نمایند.

در بیانیه دولت کویت آمده است: با توجه به به دیدار شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر که حامل نامه ای از سوی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر پیرامون پاسخ به فهرست مطالبات کشورهای عربی است دولت کویت از برادران خود در عربستان، امارات، بحرین و جمهوری مصر می خواهد که به درخواست تمدید مهلت اعطایی به قطر به مدت ۴۸ ساعت دیگر پاسخ مثبت دهند.

در همین حال، شبکه اسکای نیوز در خبری فوری اعلام کرد که ۴ کشور عربی مذکور با درخواست امیر کویت برای تمدید مهلت به قطر به مدت ۴۸ ساعت موافقت کردند.

این ۴ کشور اعلام کردند که موافقت با درخواست امیر کویت در پی تاکید دولت قطر به وی مبنی بر اینکه پاسخ رسمی به مطالبات روز دوشنبه ارسال خواهد شد صورت گرفته است.

۴ کشور مذکور همچنین افزودند: پاسخ ما پس از بررسی و ارزیابی پاسخ دولت قطر به فهرست مطالبات، ارسال خواهد شد.

گفتنی است که عربستان و ۳ کشور دیگر ۱۳ شرط را برای عادی سازی روابط با قطر تعیین کردند و ۱۰ روز را برای انجام این شروط به عنوان اولتیماتوم قرار دادند.

عربستان به همراه امارات، بحرین و مصر از ماه گذشته روابط خود را با قطر لغو کردند که دوحه این اقدام عربستان و همپیمانانش را محاصره خوانده است.