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۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۰۳

ماه آينده ؛

وزير امور خارجه پاكستان به تهران مي آيد

وزير امور خارجه پاكستان ماه آينده براي ديداري رسمي و انجام رايزنيهاي دو جانبه درباره مسائل كليدي از جمله پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان راهي تهران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه داون Dawn پاكستان، اين خبر توسط سناتورمشاهد حسين رئيس كميته روابط خارجي سناي پاكستان ، شب گذشته در ميهماني شامي كه به افتخار رسانه هاي ايراني در اسلام آباد برگزار شد، اعلام شد .

وي درباره پروژه خط لوله گاز با بيان اينكه ايران و پاكستان هر دو كاملا به اين پروژه متعهد هستند؛ اظهارداشت : ما موضع بسيار روشن داريم .

سناتورمشاهد حسين با اشاره به فشاري كه پاكستان درباره موضوع هسته اي ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي با آن روبرو است، گفت :" ما تسليم فشارها نخواهيم شد و چين و روسيه يك موضع اصولي اتخاذ كرده اند" .

رئيس كميته روابط خارجي سناي پاكستان همچنين تصريح كرد كه پاكستان و ايران هميشه از روابط مستحكم و ويژه اي برخوردار بودند و دولتهاي دو كشور روابط خود را در تمام زمينه هاي موردعلاقه افزايش خواهند داد .

کد مطلب 401978

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