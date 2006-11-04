وزير امور خارجه پاكستان به تهران مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه داون Dawn پاكستان، اين خبر توسط سناتورمشاهد حسين رئيس كميته روابط خارجي سناي پاكستان ، شب گذشته در ميهماني شامي كه به افتخار رسانه هاي ايراني در اسلام آباد برگزار شد، اعلام شد .

وي درباره پروژه خط لوله گاز با بيان اينكه ايران و پاكستان هر دو كاملا به اين پروژه متعهد هستند؛ اظهارداشت : ما موضع بسيار روشن داريم .



سناتورمشاهد حسين با اشاره به فشاري كه پاكستان درباره موضوع هسته اي ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي با آن روبرو است، گفت :" ما تسليم فشارها نخواهيم شد و چين و روسيه يك موضع اصولي اتخاذ كرده اند" .



رئيس كميته روابط خارجي سناي پاكستان همچنين تصريح كرد كه پاكستان و ايران هميشه از روابط مستحكم و ويژه اي برخوردار بودند و دولتهاي دو كشور روابط خود را در تمام زمينه هاي موردعلاقه افزايش خواهند داد .