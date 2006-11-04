بازتاب دربي 61 بر روي سايت بي بي سي/ پرسپوليس پس از سه سال استقلال را برد

به گزارش خبرگزاري مهر، پايگاه اينترنتي بي بي سي پيرامون ديدار روز گذشته دو تيم گزارش داد: ديدار تيم هاي استقلال و پرسپوليس در هفته هشتم ليگ قهرماني فوتبال ايران با نتيجه 2 بر1 به سود قرمزپوشان به پايان رسيد.

در اين ديدار كه روز جمعه 3 نوامبر (12 آبان) در ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي تهران برگزار شد، ابتدا تيم استقلال با گل امير حسين صادقي (16) از حريف خود پيش افتاد، اما پرسپوليس توسط مهرزاد معدنچي و مهرداد اولادي (23 و 72) دو گل به ثمر رساند تا در نهايت برنده شصت و يكمين رويارويي دو تيم تهراني باشد.

درادامه اين گزارش آمده است: ديدارهاي دو تيم استقلال و پرسپوليس كه پرطرفدارترين باشگاه هاي فوتبال درايران به شمارمي روند، همواره خبرساز بوده و به طور سنتي از حساسيت بالايي برخوردار است.

با احتساب نتيجه روزجمعه، تيم فوتبال پرسپوليس تاكنون 16 بار و تيم فوتبال استقلال 20 بارموفق به شكست حريف خود شده اند و 25 ديدار از شصت و يك مسابقه اي كه اين دو تيم در تاريخ فوتبال ايران برگزار كرده اند با نتيجه مساوي خاتمه يافته است.

تيم فوتبال پرسپوليس كه درسه سال گذشته نتوانسته بود استقلال را ببرد با اين پيروزي به مكان سوم جدول رقابت هاي ليگ قهرماني فوتبال ايران صعود كرد و استقلال با تفاضل گل كمتر در رده چهارم ايستاد.