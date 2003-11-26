عرب عامري : براي انتخاب فدايي نژاد ترديد نداريم

به گزارش خبرنگار"مهر" در حالي كه اين تيم قرار است سه شنبه آينده تهران را به مقصد پاريس ترك كند ، هنوز تركيب اين تيم مشخص نشده است. البته حضور ساناز شهبازي در وزن سوم قطعي شده ولي مربيان و مسولين اين تيم براي وزن اول هنوز ترديد دارند. دراين وزن قرار است از بين طيبه فدايي نژاد و نازيلا نظامي يك نفر انتخاب شود. اينكه چرا مسوولين انجمن تكواندوي بانوان در اين مورد ترديد مي كنند جاي سوال دارد. فدايي نژاد در مسابقات آسيايي پوسان شركت داده است. درتورنمنت بين المللي اتريش به ميدان رفته و در مسابقات جهاني آلمان عملكرد قابل قبولي را به نمايش گذاشت. در اين مورد با الهه عرب عامري مسوول انجمن تكواندو بانوان تماس گرفتيم.

وي گفت: به هيچ عنوان تعلل نمي كنيم يا ترديد نداريم. فدايي نژاد انتخاب شده و اسم او هم به محل برگزاري مسابقات ارسال شده است اگر ببينيد كه اسم او را اعلام نمي كنيم تنها به دليل اين است كه خانم فدايي نژاد مي بايست وزن كم كند. يعني او بايد وزن خود را به 49 كيلوگرم برساند مي خواهيم عملكرد او را در شرايط كم كردن وزن نيز بسنجيم تا به مشكل برخورد نكنيم. فدايي نژاد تاكنون 4 كيلو وزن كم كرده است و يك كيلوگرم ديگر براي رسيدن به سر وزن بايد كم كند . ما هم به تجربيات و توانايي او ايمان داريم ولي نبايد ساير جوانب را رها كرد.