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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۷

با حکم مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت؛

دبیر دهمین جشنواره نشریات دانشجویی «تیتر ۱۰» منصوب شد

دبیر دهمین جشنواره نشریات دانشجویی «تیتر ۱۰» منصوب شد

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر ۱۰» را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، امیر لله گانی - مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت در حکمی مصطفی رهبر سرپرست اداره مشارکت‌های دانشگاهیان اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت را به سمت دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر ۱۰» منصوب کرد.

در این حکم ابراز امیدواری شده است که دبیر جشنواره با هماهنگی و ارتباط مؤثر با مسئولان ذی‌ربط در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در انجام وظایف محوله موفق باشد.

کد مطلب 4019901

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