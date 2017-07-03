دبیر دهمین جشنواره نشریات دانشجویی «تیتر ۱۰» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، امیر لله گانی - مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت در حکمی مصطفی رهبر سرپرست اداره مشارکتهای دانشگاهیان اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت را به سمت دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر ۱۰» منصوب کرد.
در این حکم ابراز امیدواری شده است که دبیر جشنواره با هماهنگی و ارتباط مؤثر با مسئولان ذیربط در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور در انجام وظایف محوله موفق باشد.
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