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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۲

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

۴۵۳برنامه درخصوص پیشگیری ازاعتیادتوسط تبلیغات اسلامی زنجان اجراشد

۴۵۳برنامه درخصوص پیشگیری ازاعتیادتوسط تبلیغات اسلامی زنجان اجراشد

زنجان- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۴۵۳ برنامه در خصوص پیشگیری از اعتیاد توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان اجرا شده است.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعتیاد را بلای خانمان سوز اعلام کردو افزود: تبلیغات اسلامی استان زنجان به عنوان یک حوزه فرهنگی در بحث پیشگیری از اعتیاد برنامه ریزی و مدیریت لازم را دارد.

وی اظهار کرد:طی سال گذشته ۴۵۳ برنامه مستمر در خصوص پیشگیری از اعتیاد توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان اجرا شده است.

 مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: ترویج مواد مخدر برنامه مستمر و هدفمند دشمن برای تضعیف جامعه ایران است و باید برنامه های اجرا شده برای مقابله با اعتیاد مدیریت شده باشد و در این میان باید برنامه ریزی مدون و مدیریت شده در دستور کار قرار گیرد.

صفی یاری تاکید کرد: امروز باید مسئولان نسبت به خنثی کردن برنامه دشمن در حوزه اعتیاد با جدیت پای کار باشند و جلوی این آسیب بزرگ اجتماعی را بگیرند.

وی گفت: خوشبختانه استان زنجان در بحث اعتیاد وضعیت سفید دارد و از استان های پاک است بنابراین این جایگاه باید تثبیت شود و برنامه های فرهنگی و  تاثیر گذار در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: آموزش و پرورش در بحث پیشگیری از اعتیاد نقش بسیار مهمی دارد بنابراین باید نقشه راه بلندمدت و کار شناسی شده مبارزه و مقابله با مواد مخدر با محوریت آموزش و پرورش در مدارس در دستور کار قرار گیرد.

صفی یاری افزود: تبلیغات اسلامی استان زنجان از ظرفیت مبلغین و مداحین و تشکلهای مذهبی برای کاهش اعتیاد در استان استفاده می کند و برنامه های پیشگیری از اعتیاد در روستاها هم توسط مبلغین انجام می شود.

کد مطلب 4019913

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