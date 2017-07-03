۴۵۳برنامه درخصوص پیشگیری ازاعتیادتوسط تبلیغات اسلامی زنجان اجراشد

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعتیاد را بلای خانمان سوز اعلام کردو افزود: تبلیغات اسلامی استان زنجان به عنوان یک حوزه فرهنگی در بحث پیشگیری از اعتیاد برنامه ریزی و مدیریت لازم را دارد.

وی اظهار کرد:طی سال گذشته ۴۵۳ برنامه مستمر در خصوص پیشگیری از اعتیاد توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان اجرا شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: ترویج مواد مخدر برنامه مستمر و هدفمند دشمن برای تضعیف جامعه ایران است و باید برنامه های اجرا شده برای مقابله با اعتیاد مدیریت شده باشد و در این میان باید برنامه ریزی مدون و مدیریت شده در دستور کار قرار گیرد.

صفی یاری تاکید کرد: امروز باید مسئولان نسبت به خنثی کردن برنامه دشمن در حوزه اعتیاد با جدیت پای کار باشند و جلوی این آسیب بزرگ اجتماعی را بگیرند.

وی گفت: خوشبختانه استان زنجان در بحث اعتیاد وضعیت سفید دارد و از استان های پاک است بنابراین این جایگاه باید تثبیت شود و برنامه های فرهنگی و تاثیر گذار در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: آموزش و پرورش در بحث پیشگیری از اعتیاد نقش بسیار مهمی دارد بنابراین باید نقشه راه بلندمدت و کار شناسی شده مبارزه و مقابله با مواد مخدر با محوریت آموزش و پرورش در مدارس در دستور کار قرار گیرد.

صفی یاری افزود: تبلیغات اسلامی استان زنجان از ظرفیت مبلغین و مداحین و تشکلهای مذهبی برای کاهش اعتیاد در استان استفاده می کند و برنامه های پیشگیری از اعتیاد در روستاها هم توسط مبلغین انجام می شود.