به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری فرماندهی انتظامی ازنا در یک کار بسیار دقیق موفق شدند یکی از زبده ترین و تیزترین و در عین حال خطرناک ترین باندهای ورود مواد مخدر را مورد ضربه قرار دهند، اظهار داشت: اقدامات همکاران ما در این رابطه از یک ماه پیش آغاز شده بود، تا اینکه زمانیکه قصد داشتند محموله مواد مخدر را از یکی از استان های جنوبی به سمت یکی از استان های غربی انتقال دهند، در محورهای استان مورد تعقیب قرار گرفتند.

تعقیب و گریز یک ساعته

وی با بیان اینکه حدود یک ساعت تعقیب و گریز در محورهای داخل استان ادامه یافت و در نهایت همکاران ما به سمت هدف تیراندازی کردند و موفق شدند لاستیک دو دستگاه خودرو که یکی از آنها اسکورت بود را مورد هدف قرار دهند، تصریح کرد: اعضای این باند نتوانستند از تعقیب عوامل نیروی انتظامی فرار کنند و خودرو آنها متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه عوامل پلیس ۳۲۵ کیوگرم تریاک که داخل یک دستگاه ماشین آزرا در صندوق و زیر صندلی ها جاسازی شده بود را کشف کردند، افزود: این عملیات نیروهای انتظامی لرستان یک عملیات بسیار موفق در سطح کشور بوده است.

سردار قنبری با تاکید بر اینکه این تیم تحت تعقیب استان های مختلف بود و یکی از مهم ترین باندهایی بود که همکاران ما با عملکرد قابل تقدیر آنها را دستگیر کردند، ادامه داد: ۲ دستگاه خودرو در این عملیات توقیف و قاچاقچی اصلی و سه نفر عوامل او نیز دستگیر شدند.