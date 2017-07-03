بی اطلاعی عجیب فدراسیون بوکس از محرومیت سجاد محرابی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بوکس در حالی تمرینات خود را در شهرستان های کشور و ابتدایی ترین امکانات تجربه می کند که خبری از ملی پوشان باسابقه و مدال آوران باتجربه در آن نیست. این در حالی است که برخی از بوکسورهای قدیمی همچنان می توانند به ترکیب تیم ملی بازگردند اما با انتخاب گزینشی و سلیقه ای برخی مسئولان فدراسیون مواجه می شوند.

پیش از رقابتهای جهانی باکو بود که فدراسیون جهانی اطلاع داد نماینده ۷۵ کیلوگرم تیم ملی مدتی قبل در مسابقات زیرزمینی بوکس حضور پیدا کرده و تا پایان زمان محرومیت به دلیل این اقدام اجازه شرکت در هیچ رقابتی را ندارد.

این در حالی است که سجاد محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر مدعی شد فدراسیون بوکس باعث محرومیت وی شده و این محرومیت در حال حاضر به پایان رسیده است.

قسمت جالب ماجرا اینجاست که یکی از مسئولان فدراسیون بوکس در حالی که هنوز مطمئن نیست از تداوم محرومیت محرابی سخن می گوید اما علی دانشمندفر دبیر فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص تصریح کرد: مدتهاست با آیبا (فدراسیون جهانی بوکس) در حال مذاکره هستیم تا به ما پاسخ دهند آیا محرابی محروم است یا محرومیتش به پایان رسیده است.

دانشمندفر در پاسخ به این سئوال که چرا فدراسیون پیش از آنکه از محرومیت محرابی اطمینان پیدا کند در این خصوص نظر می دهد گفت: چون آیبا هنوز نامه ای در خصوص پایان محرومیت محرابی به ما نزده است. البته ما در حال مذاکره و پیگیر این موضوع هستیم.

سجاد محرابی یکی از موفق ترین و فنی ترین بوکسوهای ایرانی است که مدتها از ترکیب تیم ملی دور مانده و شاید برای همیشه از این رشته خداحافظی کند.