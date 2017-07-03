عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر سوره ۱۶ تا ۱۸تیر ماه به میزبانی استان کرمانشاه و از سوی حوزه هنری با حضور ۹ گروه نمایشی خبر داد.

وی تصریح کرد: جشنواره منطقه ای تئاتر سوره با حضور استان های کرمانشاه، گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین در قالب نمایش های صحنه ای در سالن انتظار و تالار مهر حوزه هنری کرمانشاه به صورت رقابتی اجرا خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه، شعار جشنواره امسال را «اخلاق برای همه است» افزود: تئاتر به عنوان هنری که، بی واسطه با مردم ارتباط برقرار می کند می تواند مفاهیم و ارزش های اخلاقی و انسانی را که برگرفته از فرهنگ ایرانی و آموزه های اخلاقی است به مخاطبان خود منتقل کند.

سروری در ادامه تصریح کرد: برگزاری این جشنواره ها ارتقاء سطح کیفی آثار هنرمندان شرکت کننده را به همراه خواهد داشت.

وی ضمن دعوت از همشهریان کرمانشاهی برای دیدن نمایش ها اظهار امیدواری کرد: با توجه به شرایط خوب انتخاب آثار، در زمان برگزاری جشنواره ی تئاتر سوره، شاهد اجراهای خوب هنرمندان استان های شرکت کننده خواهیم بود.