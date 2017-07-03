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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری پنجمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر سوره در استان کرمانشاه

برگزاری پنجمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر سوره در استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه، از برگزاری پنجمین جشنواره منطقه‌ ای تئاتر سوره در استان طی ۱۶ تا ۱۸ تیر خبر داد.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر سوره ۱۶ تا ۱۸تیر ماه به میزبانی استان کرمانشاه و از سوی حوزه هنری با حضور ۹ گروه نمایشی خبر داد.

وی تصریح کرد: جشنواره منطقه ای تئاتر سوره با حضور استان های کرمانشاه، گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین در قالب نمایش های صحنه ای در سالن انتظار و تالار مهر حوزه هنری کرمانشاه به صورت رقابتی اجرا خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه، شعار جشنواره امسال را «اخلاق برای همه است» افزود: تئاتر به عنوان هنری که، بی واسطه با مردم ارتباط برقرار می کند می تواند مفاهیم و ارزش های اخلاقی و انسانی را که برگرفته از فرهنگ ایرانی و آموزه های اخلاقی است به مخاطبان خود منتقل کند.

سروری در ادامه تصریح کرد: برگزاری این جشنواره ها ارتقاء سطح کیفی آثار هنرمندان شرکت کننده را به همراه خواهد داشت.

وی ضمن دعوت از همشهریان کرمانشاهی برای دیدن نمایش ها اظهار امیدواری کرد: با توجه به شرایط خوب انتخاب آثار، در زمان برگزاری جشنواره ی تئاتر سوره، شاهد اجراهای خوب هنرمندان استان های شرکت کننده خواهیم بود.

کد مطلب 4019952

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