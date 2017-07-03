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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

فرماندار تنگستان:

اسکله‌های صیادی رستمی و عامری به سیستم اطفای حریق تجهیز شوند

اسکله‌های صیادی رستمی و عامری به سیستم اطفای حریق تجهیز شوند

بوشهر - فرماندار تنگستان گفت: اسکله‌های صیادی رستمی و عامری به سیستم‌های اطفای حریق تجهیز شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل دهدشتی در نشست با مدیرکل شیلات استان بوشهر اظهار داشت: ضروری است که برای ایمنی بیشتر، اسکله‌های صیادی رستمی و عامری به سیستم‌های اطفای حریق تجهیز شوند.

فرماندار تنگستان در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز عنوان داشت: بررسی و احداث زمین‌های چمن مصنوعی مشارکتی و تجمیعی و اجرای طرح‌های هادی روستایی و بازنگری طرح‌های هادی روستایی اولویت دار در تنگستان  است که  نیاز است بنیاد مسکن  تلاش بیشتر کند.

دهدشتی تصریح کرد: اجرا و تکمیل دیوارهای حفاظتی روستاهای اولویت‌دار و  تکمیل و اجرای بوستان‌های روستایی امید در تنگستان تسریع شود.

کد مطلب 4019973

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