به گزارش خبرگزاری مهر، عادل دهدشتی در نشست با مدیرکل شیلات استان بوشهر اظهار داشت: ضروری است که برای ایمنی بیشتر، اسکله‌های صیادی رستمی و عامری به سیستم‌های اطفای حریق تجهیز شوند.

فرماندار تنگستان در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز عنوان داشت: بررسی و احداث زمین‌های چمن مصنوعی مشارکتی و تجمیعی و اجرای طرح‌های هادی روستایی و بازنگری طرح‌های هادی روستایی اولویت دار در تنگستان است که نیاز است بنیاد مسکن تلاش بیشتر کند.

دهدشتی تصریح کرد: اجرا و تکمیل دیوارهای حفاظتی روستاهای اولویت‌دار و تکمیل و اجرای بوستان‌های روستایی امید در تنگستان تسریع شود.