اطلاعات کارمندان گوگل فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس تایم، به نظر می رسد اطلاعات مالی و شخصی تعدادی از کاربران گوگل فاش شده است.

دلیل این نشت اطلاعاتی نیز هک شدن شرکت مسافرتی است که تمام فعالیت های رزرو سفر را برای کارمندان گوگل را انجام می دهد. در همین راستا گوگل به کارمندان خود و دولت ایالتی کالیفرنیا این هک را اعلام کرده است.

هکرها نام، اطلاعات تماس و کارت های اطلاعاتی کارکنان این شرکت را سرقت کرده اند. چون این اطلاعات به طور مستقیم از شرکت گوگل سرقت نشده و به نظر نمی رسد هدف از این اقدام هکرها، حمله به شرکت بوده است.

اطلاعات کارمندان این شرکت در اوایل سال جاری دزدیده شده است و شرکت در ۱۶ ژوئن این رویداد را به مقامات اعلام کرد.

به دلیل این نشت اطلاعات اکنون گوگل دو سال خدمات رایگان محافظت از هویت و رصد اعتبارات را به کارمندان خود ارائه می کند.