چرخه مسموم خرید محصولات کشاورزی/واسطه گری کشاورزی را تهدید می کند

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها - سارا شیرازی* : امام صادق(ع) می فرمایند: « کشاورزان گنج های مردم هستند، آنان دانه های پاکیزه ای را می کارند که خداوند آنها را از زمین بیرون می آورد و روز قیامت بهترین مقام و نزدیک ترین منزلت را دارند. »

کشاورز به معنی رنج و زحمت فراوان همراه باعشق برای پرورش گیاهان است و دلال کسی که دراین بازار مکاره رنج و زحمت کشاورز را به قیمت ارزان می خرد و سود فراوان رابرای خودش بر می دارد.

کشاورزی وتولید در کشورمان دارای مصائب ومشکلات فراوانی هست، که آن قدر درمورد آن صبحت شده می توان یک «مثنوی ۷۰ من» درمورد این مساله نوشت.

اجبار کشاورزان در عرضه محصولات به بارفروش

اما در این مطلب می خواهم از این قصه عبور کرده و به مطالب دیگری بپردازم.

کشاورز محصول را تولید کرده و زمان فروش آن رسیده و تازه یک مشکل اصلی وجود دارد، فروش محصول تولیدی که تنها یک مکان برای فروش وجود دارد، آن هم میدان میوه وتره بار است که دارای تعدادی حجره است و به صاحبان حجره ها «بارفروش» و یا «امانت فروش» ، یعنی کسی که کشاورز محصول تولیدی خود را به امانت نزد آن می گذارد تا برایش بفروشد، می گویند.

خوب دست کشاورزان برای انتخاب بارفروش باز است که ازبین چندین بارفروش یکی را انتخاب کنند، البته به دلیل اوضاع بد مالی و این که کار تولید، طوری هست که کشاورزان موقع برداشت محصول پول به دستشان می رسد مجبور هستند، از بین کسانی که مساعده( مقداری پول که قبل از به دست آمدن محصول ازطرف بارفروش به کشاورز برای گذراندن امور زندگی و مزرعه داده می شود) می دهند، یکی را انتخاب کنند و به ازاء آن محصول خود را برای فروش به آن بارفروش می دهند.

خوب تا اینجای کار ظاهرا مشکلی وجود ندارد،اما ببینیم کار بارفروش چیست!

وقتی کشاورز محصولش را پیش بار فروش می برد بارفروش با ارتباطی که با بار فروشان دیگر شهرها و استان ها دارد محصول را برای عرضه به بازار به آن ها می فروشد و در ازا این کار مبلغ ۵ درصد از کل معامله را به عنوان حق العمل بر می دارد، که مبلغ کمی هم نیست، البته ما با این جای کار هم مشکلی نداریم و از اینجا است که مشکلات کشاورزان شروع می شود، چون اصولا بعد از فروش محصول بارفروش پول کشاورز را به صورت تدریجی پرداخت می کند و پول را با مدت زمانی زیاد به کشاورز بر می گرداند، پول ها در حساب بارفروشان گرامی می ماند، تاسودهایی نصیب آن شود.

پرداخت پول کشاورزان تا یک سال به طول می انجامد

مشکل دیگر از جایی شروع می شود که بارفروش با هر قیمتی که محصول را بفروشد ۵ درصد حق العمل خود را بر می دارد، پس بعضی بارفروشان هستند که قیمت محصول برای آن ها مهم نیست و فکر این هستند که فقط محصول را بفروشند و سود خود را ببرند.

بماند که بر کارهای این بنگاه های کوچک، با گردش مالی چند میلیاردی هیچ نظارتی نیست و هستند بار فروشانی که قیمت ها را کمتر از میزان واقعی در بارنامه ای که خود صادر می کنند، درج می کنند و در عمل تمام سود فروش محصول را برای خودشان بر می دارند.

خوب حتما یک سوال برای شما پیش آمده که چرا کشاورزان باز هم به بار فروش ها اعتماد می کنند و محصولات بعدی را در اختیار آن ها قرار می دهند.

جواب کاملا واضح هست، هیچ جای دیگری برای عرضه محصولات کشاورزی در کشور وجود ندارد، تا زمانی که بارفروش، محصولات کشاورزان را به امانت از آن ها می گیرد و مستقیم محصول را از کشاورز نمی خرد اوضاع به هیمن منوال خواهد ماند.

بار فروشانی هستند که تسویه حساب محصول کشاورز را تا یک سال هم طول می دهند تا پول کشاورز در حساب های آن ها رسوب کند و سودهای آن چنانی ببرند.

حواله هایی که بارفروش به کشاورزان می دهد

جالب تر این است که بارفروشان گرامی در طی دوره کشت حواله هایی در اختیار کشاورزان قرار می دهند که کشاورز بتواند نهاده ها و لوزام مورد نیازخود را از جایی که بارفروش به کشاورز معرفی کرده، تهیه کند و این جا است که ظلمی دوباره در حق کشاورز صورت می گیرد، چون بارفروشان با نهاده فروشان زد و بندهایی از قبل انجام داده و به ازاء معرفی کشاورز به نهاده فروش سودی نصیب بارفروش می شود و ضمن آن که قیمت نهاده را بیشتر با کشاورز حساب می کنند، پس از خرید محصول کشاورزی ابتدا پول مساعده و حواله ها از حساب کشاورز کم خواهد کرد.

بارفروش پول نهاده ها را با هماهنگی که با نهاده فروش داشته با چک های مدت دار تسویه می کند و درصدی که این بین به قمیت نهاده اضافه می شود، به طور نقد از حساب کشاورز کم می شود، دراین میان نهاده فروش چون تعداد ماه تسویه حساب بیشتر می شود، سود بیشتری می برد و بارفروش نیز با ماندن پول نهاده هادر حساب خود ازسود آن استفاده می کند، سود می گیرد و در این میان باز هم سود شامل حال کشاورز نمی شود.

همان طور که مشاهده می کنید، دراین چرخه مسموم بازار در واقع بارفروشان با استفاده از پول کشاورزان دارای حساب های بانکی چندین میلیاردی می شوند و کشاورزان روز به روز تهی دست تر خواهند شد.

بی دلیل نیست حجره های کوچک درمیدان تره بار شهرهای کوچک که دارای کشاورزی هستند، هم قیمت با بهترین مغازه ها در بازار شهرهای بزرگ خرید و فروش می شوند.

ایجاد یک پایانه صادراتی البته به شرطی که توسط افراد متخصص انجام شود رامی توان به عنوان یک راهکار بیان کرد.