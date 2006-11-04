افزايش اعتبار تسهيلات دانشجويي دانشگاه جامع علمي كاربردي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دانشگاه جامع علمي كاربردي، مهندس داود كربلايي با بيان اين مطلب افزود: وام ارائه شده از سوي صندوق رفاه به دانشجويان، شامل وام شهريه تحصيلي، ازدواج و ضروري است كه دانشجويان داراي شرايط مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

وي اظهار داشت: مبلغ وام شهريه تحصيلي 6 ميليون ريال است كه در چهار نوبت و هر نوبت يك ميليون و 500 هزار ريال به كليه دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي اعم از ترمي و پودماني ارائه خواهد شد.

مدير دانشجويي و فرهنگي دانشگاه جامع علمي كاربردي تاكيد كرد: ميزان وام ازدواج دانشجويي دانشگاه جامع علمي كاربردي هفت ميليون و 500 هزار ريال است كه اگر زوجين دانشجو باشند هر دو مي توانند وام جداگانه اي دريافت كنند.

كربلايي ميزان وام ضروري دانشگاه جامع علمي كاربردي را نيز يك ميليون و 200 هزار ريال عنوان كرد.

وي در خصوص بازپرداخت وام هاي ارائه شده به دانشجويان افزود: 9 ماه بعد از فارغ التحصيلي براي هر يك از دانشجويان بر اساس ميزان بدهي و نوع وام دريافتي دفترچه باز پرداخت صادر خواهد شد كه دانشجويان موظف به بازپرداخت وام به مدت پنج سال خواهند بود.