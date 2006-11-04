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۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۱۸

مدير دانشجويي و فرهنگي دانشگاه جامع علمي كاربردي خبر داد:

افزايش اعتبار تسهيلات دانشجويي دانشگاه جامع علمي كاربردي

افزايش اعتبار تسهيلات دانشجويي دانشگاه جامع علمي كاربردي

اعتبار تسهيلات دانشجويي براي رفاه هر چه بيشتر دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي افزايش يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دانشگاه جامع علمي كاربردي، مهندس داود كربلايي با بيان اين مطلب افزود: وام ارائه شده از سوي صندوق رفاه به دانشجويان، شامل وام شهريه تحصيلي، ازدواج  و ضروري است كه دانشجويان داراي شرايط مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

وي اظهار داشت: مبلغ وام شهريه تحصيلي 6 ميليون ريال است كه در چهار نوبت و هر نوبت يك ميليون و 500 هزار ريال به كليه دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي اعم از ترمي و پودماني ارائه خواهد شد.

مدير دانشجويي و فرهنگي دانشگاه جامع علمي كاربردي تاكيد كرد: ميزان وام ازدواج دانشجويي دانشگاه جامع علمي كاربردي هفت ميليون و 500 هزار ريال است كه اگر زوجين دانشجو باشند هر دو مي توانند وام جداگانه اي دريافت كنند.

كربلايي ميزان وام ضروري دانشگاه جامع علمي كاربردي را نيز يك ميليون و 200 هزار ريال عنوان كرد.

وي در خصوص بازپرداخت وام هاي ارائه شده به دانشجويان افزود: 9 ماه بعد از فارغ التحصيلي براي هر يك از دانشجويان بر اساس ميزان بدهي و نوع وام دريافتي دفترچه باز پرداخت صادر خواهد شد كه دانشجويان موظف به بازپرداخت وام به مدت پنج سال خواهند بود.

کد مطلب 402007

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