فاز اول اجرای پل رو گذر کمربندی شرقی باقرشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسنی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت : فاز اول عملیات اجرای پل رو گذر کمربندی شرقی آغاز شده است که با اجرای این پروژه خودروهایی که قصد ورود به ضلع شرقی شهر باقرشهررا دارند مستقیماً از خیابان شهید رجایی وارد کمربند شرقی گردیده و از انتهای خیابان های طالقانی ، نواب و سی متری امام خمینی (ره) وارد محدوده شرقی باقرشهرمی شوند و این مهم نقش قابل توجهی در کاهش ترافیک جاده قم خواهد داشت .

وی در ادامه اظهار داشت : با اجرای این پل رو گذر بار ترافیکی در ورودی شهر کاهش پیدا می کند و این امر بسیار مهمی است.

مسئول واحد فنی عمرانی شهرداری باقرشهر در پایان گفت : فاز اول این پروژه شامل ۳۰ درصد کل کار است که با اعتبار ۱۸ میلیاردی تا پایان شهریور به اتمام می رسد.