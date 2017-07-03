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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

برای حضور در یونیورسیاد؛

ترکیب نهایی تیم ووشو دانشجویان اعلام شد

ترکیب نهایی تیم ووشو دانشجویان اعلام شد

کادر فنی تیم ووشو دانشجویان ترکیب نهایی ورزشکاران مرد نهایی این رشته را برای شرکت در یونیورسیاد دانشجویان جهان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو دانشجویان مردان در دو بخش ساندا و تالو در آکادمی ووشو برگزار و از سوی کادر فنی دانشجویان ترکیب نهایی ورزشکاران مرد برای شرکت در یونیورسیاد دانشجویان جهان اعلام شد.

در بخش ساندا  در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم عرفان آهنگریان، در وزن منهای ۷۰ کیلو گرم جعفر شیرزاد ، در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم حمیدرضا لادور به این رقابت ها اعزام می شوند.

همچنین سامان احمدی و طاهر قاسمی نیز تالوکاران کشورمان در یونیورسیاد هستند.

حسین اوجاقی در بخش ساندا و تیمور بنی طالبی در بخش تالو هدایت ووشوکاران ایران را در یونیورسیاد دانشجویان تایوان برعهده دارند.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور ماه در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4020124

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