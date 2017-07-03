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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

حضور فیلم کوتاه«آخر هفته» در جشنواره ملی تدبیر

حضور فیلم کوتاه«آخر هفته» در جشنواره ملی تدبیر

شیراز- فیلم کوتاه «آخر هفته» به کارگردانی وحید بمانی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان استان فارس موفق به حضور در نخستین جشنواره ملی فیلم تدبیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «آخر هفته» ساخته وحید بمانی از مجموعه تولیدات این انجمن  در زمستان ۹۵ است که در میان ۸۱ اثر راه یافته به بخش مسابقه نخستین جشنواره ملی فیلم تدبیر قرار گرفت.

در این جشنواره  در بخش مستند ۱۷ اثر و در بخش داستانی، ۶۴ اثر به بخش مسابقه راه یافت.

این فیلم پیش از این در جشنواره های فیلم کوتاه «ما»، «موج نو»، «خورشید» ، «خلیج فارس»  و سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور پیدا کرده است .

وحید بمانی در کارنامه هنری خود، ساخت فیلم های کوتاه «هدیه» و «گلدان» را دارد که در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی راه پیدا کردند.

فیلم «آخر هفته» روایتگر داستان زندگی پسر بچه ای است که فرزند طلاق هست و آخر هفته ها را با پدرش سپری می کند.

در این فیلم کوتاه، نویسنده:کوروش شیرالی ،صدا بردار:ساسان کاوه،صدا گذار:ساسان کاوه ،تصویر برداری: سجاد آروند و بازیگران: بهنام کشاورزو مهرداد کاظمی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه کننده فیلم کوتاه «آخر هفته» انجمن سینمای جوانان استان فارس است.

کد مطلب 4020156

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