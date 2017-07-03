مددجویان بهزیستی پشت درهای بسته/اعتبارات ارائه خدمات کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی رستمیان درخصوص اظهارات معاون امورتوان بخشی سازمان بهزیستی مبنی براینکه ۷۰ هزاربیمار روانی به دلیل مشکلات اعتباری پشت درهای این این سازمان هستند، گفت: درکمیسیون اجتماعی بارها عملکرد بهزیستی درخصوص خدمات رسانی به معلولان و مددجویان این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، ضمن اینکه ماموریت های بسیاری تاکنون در راستای نظارت بر سرفصل های گوناگون بهزیستی از جمله ارائه خدمات به بیماران روانی انجام شده است.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمار مطرح شده درخصوص افراد منتظر برای دریافت خدمات توان بخشی به طور کامل صحیح است، افزود: متاسفانه به دلیل نبود اعتبار و توان مالی سازمان بهزیستی توانایی ارائه خدمات را به این تعداد افراد ندارد، بنابراین لازم است دولت در سال آینده اعتبارات و منابع مورد نیاز برای سازمان بهزیستی را دراولویت افزایش قرار دهد.

وی با بیان اینکه اعتبارات و منابع سازمان بهزیستی برای ارائه خدمت به هیچ عنوان کافی نیست، تصریح کرد: متاسفانه نبود منابع کافی سبب شده مددجویان تحت پوشش بهزیستی و حتی خانواده این افراد در شرایط قابل قبولی زندگی نکنند و حتی در تامین ابتدایی ترین نیازهای روزانه زندگی و داروهای مورد نیاز برای درمان دچار مشکل شوند، هرچند که عملکرد سازمان بهزیستی تاکنون در ارائه خدمات تا حدودی قابل قبول بوده؛ اما در خصوص موارد دیگری مانند کودکان کار، فرزندان طلاق و سایر چالش های اجتماعی اقدامات درحد استاندارد نبوده است.

رستمیان با تاکید براینکه ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به معلولان نیازمند افزایش اعتبارات و منابع است، گفت: نمی توان بدون افزایش اعتبار به خدمت رسانی معلولان امیدوار بود، بنابراین عملکرد سازمان بهزیستی در برخی سرفصل ها ضعیف و قابل قبول نیست؛ ضمن اینکه کم کاری ها ناشی از تداخلات کاری میان دستگاه های اجرایی و دولتی است؛ زیرا همه برای اخذ اعتبار پیش رو و پیشقدم هستند اما در انجام مسئولیت ها تنها سازمان بهزیستی سعی دارد که به وظیفه خود به درستی عمل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی به دنبال ساماندهی وظایف و تفکیک وظیفه میان دستگاه ها در امور معلولان است، افزود: بسیاری از دستگاه ها در سایر آسیب های اجتماعی موازی کاری دارند، به عنوان مثال وزارت کشور، نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی شهرداری، بهزیستی و سازمان زندان ها متولی پیگیری مشکلات هستند که در بخش های مختلف وظیفه ها به درستی عمل نمی شود.