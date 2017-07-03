۷۲ واحد متخلف صنفی در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به عزم این سازمان برای مبارزه با این پدیده شوم بیش از ۸۸۰ مورد بازرسی طی خرداد ماه سالجاری در سراسر استان صورت گرفته است.

وی پرونده تشکیل شده برای واحدهای متخلف را بیش از پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: پرونده‌های متشکله جهت سیر قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی‌های صورت گرفته از واحدهای عمده و خرده فروشی و شرکت‌های پخش بوده است تصریح کرد: کالاهای قاچاق کشف شده شامل سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و خواروبار، انواع آدامس، انواع نوشیدنی، برنج و لوازم خانگی بوده است.

وی یادآور شد: شهروندان عزیز در سراسر استان می‌توانند با مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب عدم صدور فاکتور و یا مشاهده کالاهای قاچاق موارد را به سامانه تلفنی ۱۲۴ اعلام کنند.