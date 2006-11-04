حمايت جدي وزارت بهداشت از فعاليت هاي بسيج در عرصه سلامت

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به فعاليت هاي اخير تيم هاي متخصص پزشكي بسيجيان در مناطق محروم گفت: وزارت بهداشت تمام تلاش خود را براي انجام وظايف واگذار شده انجام مي دهد اما در اين وزاتخانه با كمبود نيروي انساني براي خدمت رساني به روستاه ها و مناطق محروم مواجه هستيم.

دكتر سيد مويد علويان افزود: بسيجيان و متخصصان بسيج پزشكي با اعزام تيم هاي متخصص در رشته هاي مختلف به مناطق محرم اين مشكل را تا حد زيادي مرتفع كرده اند.

وي در خصوص اين فعاليت هاي گفت: در مناطق محروم و صعب العبوري كه براي ما امكان خدمت رساني وجود ندارد متخصصان بسيجي به همراه امداد گران جسمعيت هلال احمر خدمات بهداشتي و درماني ارزشمندي را ارائه كردند.

معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به بازديدهاي خود و ساير اين وزارتخانه ها ازارائه خدمات بهداشتي و درماني بسيجيان در روستاهها و مناطق محروم كشور و به خصوص در استان سيستان و بلوچستان و ساير مناطق جنوبي كشور تصريح كرد: وزارت بهداشت و درمان به طور جدي از اين فعاليت ها حمايت مي كند.

وي ، جذب جوانان و فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي در اردوهاي هجرت سال جاري دانست و تاكيد كرد: در راستاي حمايت از اين فعاليت ها وزارت بهداشت امكانات و تجهيزات خود را براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني در اختيار بسيجيان قرار خواهد داد.