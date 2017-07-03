به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان محمدرضا فضلی، رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر افزود: این هم اندیشی با هدف بررسی چالشها، ارزیابی و تحلیل فرصتهای پیش رو در جهت بالابردن کیفیت فعالیتهای پژوهشی استانهای منطقه برگزار شده که ضمن آن دبیران شورای پژوهشی نیز گزارش عملکرد فعالیتهای پژوهشی ادارات کل ورزش و جوانان خود را ارائه می کنند.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد : برگزاری شورای پژوهش اداره کل استان میزبان با حضور مسئولان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی و همچنین همایش ارائه یافته های پژوهشی استان های منطقه مرتبط با موضوعات ورزش و جوانان توسط مجریان این همایش نیز از رویدادهای برنامه ریزی شده در راستای تقویت ارتباط نزدیک و موثر وزارتخانه با استانهای فعال در حوزه پژوهش، در ادامه برگزاری این هم اندیشی می باشد که به اجراء در خواهد آمد.

وی در خصوص مخاطبان گفت: مخاطبان حوزه ورزش؛ مدیران و مسئولین استانی، بخشهای خصوصی ورزش و هیات ها و مربیان ورزشی بوده و مخاطبین حوزه جوانان نیز مدیران و کارشناسان اداره کل، اعضای سمن های استان و اعضای ستاد ساماندهی استان کهگیلویه و بویراحمد هستند.

در این گردهمایی منطقه ای طبق برنامه ریزی به عمل آمده سخنرانی های علمی تخصصی در قالب کارگاه های علمی؛« عوارض و موارد احتیاط مصرف مواد مکملهای غذایی در ورزشی» در حوزه مطالعات ورزش و « مشارکت اجتماعی سمن های جوانان(چالشها، راهکارها» در حوزه مطالعات جوانان، توسط شهرام فرج زاده رییس گروه سلامت و ورزش و کلاشلو معاون مطالعات جوانان مرکز ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است هم اندیشی و همایش در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸تیرماه سال جاری به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.