مذاکره گازپروم و سوکار برای تامین گاز جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، گازپروم اعلام کرد: مدیر اجرایی ارشد غول صنعت انرژی روسیه، گازپرام، الکسی میلر و رییس شرکت نفت دولتی آذربایجان (سوکار)، رووانگ عبدالله یف، در دیدار سنت‌پترزبورگ خود در مورد تامین گاز طبیعی آذربایجان مذاکره کردند.

سوکار بزرگترین شرکت نفت و گاز آذربایجان است وفعالیت‌های شرکت «آزمکو» ی آن بر توسعه پروژه‌های پتروشیمی تمرکز دارد.

شرکت سوکار در بیانیه‌ای اعلام کرد: شرکت‌کنندگان در این دیدار در مورد مسائل و مشکلات همکاری مشترک تامین گاز طبیعی آذربایجان مذاکره کردند.

شرکت صادرات گازپروم و شرکت متانول آذربایجان (آزمکو) در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵ با حضور نایب رییس کمیته مدیریت گازپروم و نایب رییس سرمایه‌گذاری و بازاریابی سوکار، یک توافق میان‌مدت برای تحویل سالانه ۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، امضا کرده بودند.

گازپروم و شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان قراردادی را به همین منظور در سال ۲۰۰۹ امضا کرده بودند که تحویل گاز طبیعی طبق آن در ۲۰۱۰ آغاز شد و این انتقال گاز رفته رفته کاهش یافت تا این‌که در اواسط ۲۰۱۴ کاملا متوقف شد.