۴۵۷ قاچاقچی کالا و ارز در مازندران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مازندران با بیان اینکه تلفن همراه درصدر کشفیات کالاهای قاچاق ورودی به این خطه شمال کشور را دربهار سال جاری به خود اختصاص داده است افزود: دراین مدت افزون بر۲ هزارو۳۱ دستگاه تلفن همراه قاچاق دراین استان کشف شده که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل کشف تلفن همراه قاچاق افزون بر ۱۰ برابر افزایش داشته است.

وی ارزش کشفیات کالای قاچاق استان را در بهار سال جاری ۱۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: یک سوم از ارزش این کالاها مربوط به تلفن همراه بود.

به گفته وی ارزش کشفیات کالای قاچاق درمازندران در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد بیشتر شد.

پیرفلک کشفیات کالاهای فرهنگی و ماهیان خاویاری را از دیگر کشفیات پرحجم مازندران در سال جاری اعلام کرد و گفت: در سال گذشته ۳۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران کشف شد که در این ارتباط افزون بر ۱۴۸۰ نفر دستگیر شدند که طبق قانون جرایم این قاچاقچیان علاوه بر زندانی در صورت داشتن سابقه پرداخت جریمه ۲ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق است.

دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز در مازندران گفت: در سال جاری ورود دارو و مواد نیروزا قاچاق به این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزون بر ۲۰ درصد کمتر شد.

پیرفلک تشدید برخورد با باند قاچاق دارو و مواد نیروزا و بازدارنده بودن جرایم نقدی کالای قاچاق را دلیل این کاهش دانست.

وی افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به نخریدن دارو و مواد نیروزا قاچاق را برای تضمین سلامت از دیگر علت برای این کاهش می داند.

مشاوراستاندار مازندران گفت: فروشگا ه های البسه فعال در فهرست فروشندگان کالای قاچاق قرار گرفتند و از این پس این فروشگاه ها زیر ذره بین نظارتی قرار می گیرند و در صورت مشاهده کالای قاچاق در این فروشگاه ها با فروشندگان آن طبق قانون برخورد می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران گفت: از این پس گونه های حفاظتی محیط زیست در زمره کالاهای قاچاق قرار می گیرد و با قاچاقچیان این گونه های نایاب نیز همانند سایر کالاهای قاچاق در مازندران برخورد می شود.