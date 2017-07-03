به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادفر ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهارداشت: در سه ماهه امسال دو میلیون و ۷۶۳ هزار قلم دارو، ۳۸ هزار میلیون نخ سیگار، ۱۱۲ هزار انواع مشروبات الکلی، ۳۱ هزار متر پارچه، ۴۳ هزار قلم وسایل آرایشی و ۲۰۶ هزار لیتر فرآوردهای سوختی به ارزش 84 میلیاردتومان در استان از قاچاقچیان کشف و ضبط شده اشت.

وی ادامه داد: از سال ۹۲ تا سه ماهه سال ۹۶ تعزیرات حکومتی استان ۳۳۵ میلیارد ریال وصولی از محل جرایم پرونده های قاچاق داشته که در این راستا نیز بخاطر این عملکرد در سال ۹۵ ربته سه کشوری را اخذ کرده است.

امسال ۷۳۱ پرونده قاچاق کالا و ارز مختومه شده است

رادفر از مختومه شدن بیش از صد در صدی انباشت پرونده های وارده در سه سال اخیر خبر داد و افزود: در سه ماه سالجاری ۷۴۹ پرونده وارده داشته ایم که از این تعداد ۷۳۱ پرونده مختومه شده که نشان دهنده مختومه شدن ۹۸ درصدی پرونده های وارده در سالجاری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی از افزایش ۴۰ درصدی عملیات منجر به کشف قاچاق کالا و ارز استان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد و گفت: در بخش متهمین نیز از رشد ۱۶.۵ درصدی برخوردار بوده ایم.

وی افزایش ۸۰ درصدی کشف اجناس دخانی، ۱۳۵ درصدی سوخت، ۳۳ درصدی دارو و ۳۶ درصدی ماهواره را از مهمترین اقدامات این ستاد در سال گذشته برشمرد و اظهارداشت: سازماندهی و کاهش بستر شکل گیری قاچاق در مناطق آزاد و مبادی ورودی، نظارت بر ورود کالای مسافران، ساماندهی و تجهیز پایانه های مرزی و کاهش نواقصات پایانه ها به همراه ساماندهی معابر کوله بری را بخشی از اهداف این ستاد در سالجاری عنوان کرد.

۲۸ باند بزرگ قاچاق کالا و ارز در آذربایجان غربی متلاشی شد

جانشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی از انهدام ۲۸ باند بزرگ قاچاق کالا و ارز در استان طی سال گذشته خبر داد و افزود: در این راستا طی سال گذشته همچنین ۲۰۱ فقره انبار دپوی قاچاق کالا نیز کشف شده است.

رادفر بر تجهیز و نصب ایکس ری در پایانه ها و گمرکات استان تاکید کرد و گفت: در مرز بازرگان دستگاه ایکس ری داریم و سال گذشته در رازی و تمرچین ایکس ری مستقر کردیم و امیدواریم با همکاری گمرکات و دستگاههای مربوطه بتوان برای امسال در سایر گمرکات مستقر کنیم.

وی از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای این حوزه استقبال و عنوان کرد: استان اعلام آمادگی می کند تا هر شخصی قصد سرمایه گذاری داشته باشد با تمام قدرت حمایت کند.

جانشین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: اصلاح رویه در گمرکات و معابر مرزی برای جلوگیری در دستور کار است و با استقرار دستگاهها جلوی جاسازی و کنترل سریع است.

رادفر در خصوص وضعیت کولبران در استان نیز گفت: هیچ معبر رسمی در شمال استان برای کولبری نداریم وکولبران فقط در شهرستانهای پیرانشهر و سردشت فعالیت می کنند.

کولبران قاچاقچی و قاچاقچیان کولبر نیستند

وی با تاکید بر اینکه کارت کولبری فقط برای شعاع ۲۰ کیلومتری مرز صادر می شود اضافه کرد: معبر تمرچین در پیرانشهر و ۲ معبر در سردشت برای کولبری فعال هست و کولبران به صورت رسمی تنها از این معابر امرار معاش می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه کولبر، قاچاقچی نیست و قاچاقچی هم کولبر نیست اظهارداشت: همه کولبران با عزت و احترام در زمان و با لیست مشخص شده اقدام به کار کولبری می کنند و حساب این کولبران با قاچاقچیان دیگر جداست.

رادفر به رویکردهای دولت در خصوص تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: چهار رویکرد و استراتژی دولت در حوزه مبارزه شامل پیشگیری مبتنی بر اصلاح رویه در گمرکات، الکترونیکی کردن جریان گمرکی و عملیاتی شدن سامانه جامع، شفاف سازی جریان پول و رهگیری کالاها، بحث انبارها را شامل می شود.

وی ضرر به تولید داخل، بیکاری، تخت تاثیر قرار دادن اقتصاد ملی را از مضرات قاچاق در کشور و استان برشمرد و گفت: تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، انسداد مرزها، تجهیز گمرکات در کنار مدیریت مصرف و ممانعت از برگشت کالای قاچاق به بازار و امحای در دستور کار قرار دارد.