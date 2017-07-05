ورزش دانشجویی نیازمند توسعه زیرساخت در دانشگاه ها است

مجید مسیحای اکبر در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه زمینه برای رشد و توسعه ورزش دانشجویی در دانشگاه‌ها فراهم است و باید از آن به نحو مطلوب استفاده کرد، ابراز داشت: ویژگی رشته تربیت‌بدنی در این است که با فیزیک، شیمی و بیومکانیک سروکار دارد و می‌تواند در گردشگری و صنعت ورود پیدا کند لذا به دنبال تعامل بخشی ورزش با سایر بخش‌های جامعه هستیم که بتوانیم با استفاده از این ظرفیت ورزش کشور را توسعه دهیم لذا با توجه به زمینه مطلوب دانشگاه‌ها تفاهم‌نامه ای با سازمان هلال‌احمر به‌منظور توسعه ورزش کشور و استفاده از ظرفیت مشترک منعقد می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مشکل موجود در ورزش دانشگاهی چیست؟ افزود: طی سال‌های اخیر دانشگاه‌های بسیاری شکل گرفتند که ازنظر توانایی و تعداد دانشجو قابل‌رقابت با دانشگاه‌های ریشه‌دار نیستند چراکه عمدتاً در حوزه زیرساختی نیز با کمبود اعتبار نیز مواجه هستند که همین امر بحث مشارکت دانشگاه‌ها را دچار چالش می‌کند لذا باید برای حل آن تدبیری اندیشه شود تا این دانشگاه‌ها را بتوانیم وادار به فعالیت کنیم.

معاون مدیرکل تربیت‌بدنی وزارت علوم بابیان اینکه در بحث برگزاری ورزش همگانی مشکلی بین دانشگاه‌های منطقه‌ای وجود ندارد، ابراز داشت: در موضوع ورزش‌های همگانی به دلیل آنکه نیاز به ساختار ندارند بستر لازم برای هماهنگی و برگزاری مسابقات بین دانشگاهی فراهم است لذا عمده مشکل به مشارکت ورزش قهرمانی منتهی می‌شود چراکه هزینه‌بردار و رقابتی هستند لذا باید شرایط را به‌گونه‌ای همواره کنیم تا ورزش قهرمانی نیز بتواند جایگاه خودش را در دانشگاه‌های منطقه‌ای پیدا کند.

مسیحای اکبر در پاسخ به این سؤال که اعتبارات ورزش منطقه‌ای چطور تأمین می‌شود، تصریح کرد: مبلغی هم تحت عنوان سرانه حق شرکت متناسب با تورم و برآوردی که از برگزاری مسابقات وجود دار، تعیین می‌شود که برای سال جاری رقم ۵۵ هزار تومان در بخش دولتی و ۶۵ هزار تومان برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی، علمی کاربردی پیام نور مشخص‌شده که صورت سرانه نفر روز از دانشگاه‌های شرکت‌کننده اخذ می‌شود لذا در مناطق مختلف به اقتضای شرایط خود می‌توانند با توافق مدیران هر منطقه این رقم را کاهش یا افزایش دهند.

وی افزود: عمده منابع مالی مربوط به فعالیت‌های منطقه‌ای از محل سرانه حق شرکت دانشگاه‌های هر منطقه تأمین می‌شود و حمایت‌های اداره کل تربیت‌بدنی به‌صورت پشتیبانی و حمایتی است که به ارزی هر رشته مبلغی را متناسب با تعداد رشته‌ها و دانشگاه‌های شرکت‌کننده برای مسابقات مبلغی را به دبیرخانه هر منطقه تخصیص می‌دهند که برای برگزاری مسابقات منطقه‌ای هزینه کنند.

معاون مدیرکل تربیت‌بدنی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که وضعیت توریسم ورزشی در ورزش دانشجویی دانشگاه‌ها چگونه است، ابراز داشت: طی سال‌های اخیر بحث گردشگری ازجمله در ورزش کشور و به‌ویژه بخش دانشگاهی مطرح است که کمیته‌ای تحت عنوان کمیته گردشگری در اداره کل تربیت‌بدنی دانشجویان تشکیل شد که در حوزه رویدادهای برون‌مرزی فعال هستند.

مسیحای اکبر ادامه داد: با توجه برگزاری مسابقات دانشجویی که طی تابستان سال جاری در کشور تایوان برگزار شود کمیته گردشگری در این حوزه فعال است و بخشنامه‌ای را به دانشگاه‌ها ارسال کردند تا اعضای دانشگاه بتوانند از طریق این کمیته مسابقات را پیگیری کنند.

وی افزود: در استانداردهایی که برای برگزاری مسابقات ورزشی برون‌مرزی تعیین می‌شود با چالش‌هایی مواجه هستیم ولی علیرغم آن توانستیم فوتسال آسیا را به میزبانی دانشگاه علامه برگزار کرده و پیگیر مسابقات بین‌المللی برای بالا بردن توان جسمی و رقابتی ورزش دانشجویی در کشور باشیم.