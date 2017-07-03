به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حیدری رئیس کمیته کشتی پهلوانی اتحادیه جهانی با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه با پیگیری صورت گرفته کشتی پهلوانی زیر مجموعه اتحادیه جهانی کشتی به عنوان فدراسیونی جهانی و المپیکی قرار گرفته و کشورهای مختلف دنیا از طریق فدراسیون های کشتی خود، در این رشته فعالیت می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا دومین دوره رقابت های جهانی کشتی پهلوانی پس از برگزاری اولین دوره موفقیت آمیز این مسابقات در کشور بلاروس، قرار است مهرماه سال جاری برگزار شود که دو کشور ایتالیا و مراکش برای میزبانی رقابت ها کاندیدا هستند.

حیدری در پایان گفت: فدراسیون جهانی و کمیته کشتی پهلوانی بزودی پس از بررسی شرایط کاندیداها از میان کشور ایتالیا و مراکش، میزبان دومین دوره این رقابت ها را معرفی می کند.