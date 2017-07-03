افزایش ۲ تریلیون دلاری اقتصاد مصرفی چین تا سال ۲۰۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران و چین، بر اساس نتایج پژوهش‌های گروه مشاوره بوستون (BCG) و گروه پژوهشی علی بابا ( AliResearch ) که در خبرگزاری شینهوا منتشر شد، اقتصاد مصرفی چین از امتیازات مشتریانی در سطوح خانواده های مرفه و متوسط رو به بالا و جمعیت جوانی که مصرف گرا هستند و از طریق شبکه های دیجیتال به تجارت الکترونیک می پردازند، بهره مند است.

به گفته جف والترز مشاور BCG و دستیار نویسنده این گزارش، چینی ها نسبت به مردم سایر کشورها تمایل بیشتری به خرید آنلاین دارند و تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۹۰ درصد خریدها در برخی مراحل (جستجو، مقایسه قیمت ها، انجام خرید) در چین به فناوری دیجیتال وابسته خواهد بود.

طبق این گزارش مصرف کنندگان چینی با تکامل اقتصاد چین متنوع تر خواهند شد. شرکت ها به جای هدف قرار دادن بخش های بزرگ جمعیتی و مشابه و جمعیت شناسی باید ویژگی مصرف کنندگان جدید و ترجیحات و نیازهای آن ها را شناسایی کنند.

مصرف کنندگان چینی نسبت به گذشته آشنایی بیشتری نسبت به برندها دارند و مشخصات مصرف کنندگان از جمله سن و جنس دیگر وجود ندارند.

خریداران چینی از مسائل محیطی و نگهداری آگاه‌تر شده اند و می خواهند خرید آن ها به نفع خودشان و در جهت حفظ میحط زیست باشد.

بر اساس یافته های AliResearch، حدود ۶۶ میلیون نفر (نزدیک به ۲.۱۶ درصد مصرف کنندگان) در فروشگاه های خرده فروشی چین در سال ۲۰۱۵، ۵ یا بیش از ۵ مورد کالاهای سبز (دوستدار محیط زیست) خریده اند که این میزان در سال ۲۰۱۱ حدود ۴ میلیون بود و این مصرف کنندگان مشکلی با پرداخت هزینه بیشتر (به صورت میانگین حدود یک سوم بیشتر) کالاهای ماندگار ندارند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌ها برای شناسایی این مشخصات به تقسیم دقیق تر مصرف کنندگان، شناخت نیاز مصرف‌کنندگان برای اطمینان از بقای محصولات و خدمات جدید، گردآوری تجارب خرید و اشتراک آن ها بین شبکه های دیجیتال و فروشگاه های فیزیکی نیاز دارند.