افزایش ۵ برابری تولید دانه های روغنی کلزا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، حمیدرضا دانش اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده محصول دانه های روغنی تولیدی استان برای روغن کشی و فرآوری به استان های صنعتی کشور ارسال می شود.

وی بیان کرد: در سال زراعی جاری دانه روغنی کلزا در سطح ۵۰۰ هکتار از زمین های زراعی استان کشت شد که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی بیان کرد: برای حمایت از کلزاکاران دو مرکز ثابت خرید در شهرستان های شهرکرد و لردگان خرید دانه های تولیدی کلزا را انجام می دهد.

دانش افزود: قیمت هر کیلوگرم دانه کلزا با داشتن دو درصد افت و ۱۰ درصد رطوبت ۲۰ هزار ۷۸۰ ریال خرید تضمینی تعیین شده است.