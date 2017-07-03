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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش ۵ برابری تولید دانه های روغنی کلزا در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۵ برابری تولید دانه های روغنی کلزا در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از افزایش پنج برابری تولید دانه های روغنی کلزا در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، حمیدرضا دانش اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده محصول دانه های روغنی تولیدی استان برای روغن کشی و فرآوری به استان های صنعتی کشور ارسال می شود.

وی بیان کرد: در سال زراعی جاری دانه روغنی کلزا در سطح ۵۰۰ هکتار از زمین های زراعی استان کشت شد که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی بیان کرد: برای حمایت از کلزاکاران دو مرکز ثابت خرید در شهرستان های شهرکرد و لردگان خرید دانه های تولیدی کلزا را انجام می دهد.

دانش افزود: قیمت هر کیلوگرم دانه کلزا با داشتن دو درصد افت و ۱۰ درصد رطوبت ۲۰ هزار ۷۸۰ ریال خرید تضمینی تعیین شده است.

کد مطلب 4020459

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