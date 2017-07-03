۱۵ تیر، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل، مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: از آنجایی‌ که روز ۱۵ تیرماه مصادف با روز پنجشنبه است، کلیه ادارات کل امور مالیاتی تا ساعت ۱۸:۰۰ همان روز، آماده دریافت و ارائه خدمات به مودیان مالیاتی هستند.

وی ادامه داد: مودیان مالیاتی به منظور برخورداری از هر گونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر اقدام کنند.