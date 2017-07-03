کلاهبردار ۱۳ میلیاردی توسط ماموران آگاهی در زاهدان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه در مردادماه سال ۹۲ از فردی ۳ واحد مسکونی به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به صورت پیش فروش خریداری کرده ولی پس از گذشت حدود ۴ سال هیچ اقدامی جهت تحویل واحدهای آپارتمانی از سوی فروشنده صورت نگرفته، بررسی موضوع توسط پلیس آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری استان جهت بررسی موضوع وارد عمل شده و با تحقیقات نامحسوس صورت گرفته دریافتند که متهم اقدام به احداث مجتمع مسکونی ۱۱ واحد آپارتمانی نموده و همه واحدها را به صورت پیش فروش به افراد واگذار و مجدداً همه واحدها را به صورت ۶ دانگ به افراد دیگری فروخته است.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال فرار متهم بلافاصله ماموران وارد عمل شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات پلیسی وی را در زاهدان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: متهم دستگیر شده در اظهارات خود به کلاهبرداری از ۵ نفر به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضائی معرفی شد.