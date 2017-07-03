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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۴

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان:

کلاهبردار ۱۳ میلیاردی توسط ماموران آگاهی در زاهدان دستگیر شد

کلاهبردار ۱۳ میلیاردی توسط ماموران آگاهی در زاهدان دستگیر شد

زاهدان - رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری فردی که به بهانه فروش آپارتمان در زاهدان ۱۳ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه در مردادماه سال ۹۲ از فردی ۳ واحد مسکونی به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به صورت پیش فروش خریداری کرده ولی پس از گذشت حدود ۴ سال هیچ اقدامی جهت تحویل واحدهای آپارتمانی از سوی فروشنده صورت نگرفته، بررسی موضوع توسط پلیس آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری استان جهت بررسی موضوع وارد عمل شده و با  تحقیقات نامحسوس صورت گرفته دریافتند که متهم اقدام به احداث مجتمع مسکونی ۱۱ واحد آپارتمانی نموده و همه واحدها را به صورت پیش فروش به افراد واگذار و مجدداً همه واحدها را به صورت ۶ دانگ به افراد دیگری فروخته است. 

وی ادامه داد: با توجه به احتمال فرار متهم بلافاصله ماموران وارد عمل شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات پلیسی وی را در زاهدان دستگیر کردند. 

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: متهم دستگیر شده در اظهارات خود به کلاهبرداری از ۵ نفر به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضائی معرفی شد. 

کد مطلب 4020507

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