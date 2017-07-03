۲۰۰۰ داوطلب ورامینی در کنکور سراسری شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی سعیدیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کنکور سراسری درشهرستان ورامین که باحضور روسای دستگاه های اجرایی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت برنامه ریزی مناسب برای برگزاری کنکور سراسری خاطرنشان کرد: کنکور به عنوان بزرگترین رقابت علمی کشور، سرنوشت دانش آموزان را بعد از سالها تلاش و کوشش رقم می زند و از اهمیت بالایی برخوردار است که می بایست همه دستگاه های اجرایی در اجرای جلسه کنکور سراسری با کمترین دغدغه برای داوطلبان گام بردارند.

سعیدیان برگزاری آزمون سراسری سال ۹۶ در محیطی سرشار از آرامش خاطر و امنیت را ضروری دانست و تاکید کرد: کنکور شاید بهترین اتفاق زندگی دانش آموز در طول دوران تحصیل باشد که تمام این چند سال به امید این روز و موفقیت در این روز برنامه ریزی کرده اند لذا همه دست اندرکاران و مدیران محترم می بایست در فکر فراهم آوردن مقدمات برگزاری این آزمون مهم باشند.

وی با تاکید بر تمامی مراحل و اصول اجرایی طبق قانون اظهار داشت: تسلط داشتن عوامل اجرایی اعم از مراقبین، روسای حوزه و سایر دست اندرکاران با مطالعه آیین نامه و بخشنامه های این آزمون در برگزاری مطلوب کنکور سراسری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید مسئولین این مهم را مدنظر داشته باشند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین گفت: در این آزمون که اواسط تیر ماه در ۲ نوبت صبح و عصر اجرا می شود قریب به ۲۰۰۰ داوطلب در رشته های مختلف شرکت می کنند که در این زمینه ۱۸ حوزه برگزاری آماده شدند لذا همه دست اندرکاران و دستگاه های شهرستان باید تمامی مسائل و حواشی برگزاری کنکور مثل محل برگزاری ، سیستم سرمایشی ،نظم و امنیت را مدنظر قرار داده تا به بهترین شکل برگزار شود.

در ادامه مقرر شد ادارات برق،‌ آب و مخابرات نسبت به پشتیبانی در خصوص عدم قطعی اشتراک در روزهای برگزاری کنکور اقدام کنند.

همچنین نیروی انتظامی نسبت به تامین امنیت محل برگزاری کنکور و ایجاد طرح ترافیکی، شبکه بهداشت نسبت به حضور یه دستگاه آمبولانس و نیروهای اورژانس و شهرداری نسبت به بهداشت محیط و حضور دستگاه ماشین آتش نشانی در محل برنامه ریزی و اقدام کند.