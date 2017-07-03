زنگنه: حجم عظیمی از فعالیتهای نفتی به شرکتهای داخلی ارجاع می شود

به گزارش خبرنگار مهر بیژن زنگنه امروز در حاشیه مراسم امضای قراردادهای نفتی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک انعقاد این قرارداد به رهبر انقلاب، ملت ایران و رئیس جمهور گفت: به تمام کسانی که کمک کردند تا با امضای این قراردادهای نفتی به یک اجماع ملی برسیم نیز تبریک می گویم. این اولین قراردادی است که در شرایطی که بسیاری از کشورها حتی کشورهای همسایه نمی خواستند عزت ایران را ببینند و همچنین روابط ایران با جهان عادی شود بین سه شرکت معتبر توتال فرانسه، سی بی سی آی چین و شرکت پتروپارس به امضا رسید.

وزیر نفت گفت: شرکت پتروپارس یکی از شرکت های معتبر ایرانی است که با هدف انتقال فناوری و ایجاد شرکت های نفتی اکتشاف و استخراج در این قراردادها شریک شد چرا که از همان ابتدا یکی از الزامات ما در قراردادهای بین المللی این بود که در هر یک از قراردادها قطعا یک شرکت ایرانی حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: من امیدوارم با نخستین قرارداد نفتی حجم عظیمی از فعالیت های مرتبط با این قراردادها به داخل کشور ارجاع داده شود.

زنگنه حجم سرمایه گذاری های سه قرارداد امروز را ۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: شرکت های ایرانی بدون هیچ محدودیتی می توانند در مناقصات این قراردادها شرکت و برنده شوند ضمن اینکه تمام فعالیت های خدماتی از جمله ساخت سکوها و لوله کشی ها نیز باید در قالب برگزاری مناقصه انجام شوند.

وزیر نفت افزود: علاوه بر قانون استفاده حداکثری که در این قراردادها رعایت می‌شود، تمهیداتی نیز در نظر گرفتیم تا هر شرکت بین المللی که سهم بیشتری از شرکت های ایرانی را در قراردادها شریک کند از امتیازات ویژه برخوردار خواهند بود.

زنگنه تصریح کرد: به راحتی می توان امیدوار بود اگر شرکت های ایرانی در فرایند این قراردادهای نفتی به خوبی عمل کنند ۷۰ درصد فعالیت های مربوط به قراردادها توسط ایرانی ها انجام می‌شود ضمن اینکه در این شرایط در پایان دوره قرارداد نه تنها دو فاز پارس جنوبی اجرا می‌شود بلکه دهها هزار شرکت ایرانی از اجرای این قراردادها منتفع شده و برای دهها هزار نفر نیز اشتغال ایجاد می‌شود.